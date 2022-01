Sky – Milan, rientro Kessie: tornerà domani

Il centrocampista ivoriano è atteso nella giornata di domani per unirsi al gruppo e mettersi a disposizione di Stefano Pioli.

Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la questione Franck Kessie. Il rientro dell’ivoriano era atteso per la giornata di oggi ma il calciatore ha avuto un ritardo per problemi logistici e ha rimandato il suo rientro.

Mercoledì sera è arrivata l’eliminazione in Coppa d’Africa per la sua Costa d’Avorio, battuta ai calci di rigore agli ottavi di finale dall’Egitto di Mohamed Salah. Dopo una visita alla famiglia Kessie avrebbe dovuto tornare a Milano. Qualche ora fa Sky, attraverso il giornalista Peppe Di Stefano, aveva parlato di questo problema; e sempre Sky riferisce ora che il calciatore è atteso a Milano nelle prossime ore.

Il centrocampista, con il contratto in scadenza e il cui futuro rimane incerto, sarà a Milanello nella giornata di domani per unirsi al gruppo ed iniziare a preparare l’importante sfida di sabato contro l’Inter. Per la sfida contro i nerazzurri il 25enne dovrebbe tranquillamente far parte dei titolari nella mediana di Stefano Pioli, in coppia con Sandro Tonali, ma è ancora presto per parlare di una probabile formazione.