Lega Serie A, il presidente Dal Pino si dimette: “Resistenza al cambiamento”

Dal Pino non è più il presidente della Lega Serie A: ufficiali le sue dimissioni, motivate in una lettera inviata ai club del campionato.

Scossa ai vertici della Lega Serie A. Paolo Dal Pino ha deciso di dimettersi dalla carica di presidente dopo due anni di mandato. Nel suo futuro ci sono gli Stati Uniti, dove ha deciso di trasferirsi con la sua famiglia.

Il dirigente italiano ha scritto una lettera ai club del campionato per annunciare le sue dimissioni:

In gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare. È pertanto impossibile continuare nel mio ruolo. Sin dall’inizio del mio mandato ho cercato di affrontare i temi critici della Governance della Serie A e dell’innovazione, portando avanti la creazione di una Media Company e l’ingresso nel capitale dei fondi di Private Equity. La proposta dei fondi si è arenata per i motivi che conoscete.

Dal Pino rivendita il fatto che il progetto di far entrare fondi di investimento nella Serie A era una scelta giusta e che è stato un errore non andare incontro a questa novità da lui voluta:

La bontà del progetto è stata certificata da altri, con la Liga spagnola cha ha concluso un accordo con il Private Equity che aveva iniziato tutto con noi e con altre leghe europee che stanno portando avanti la stessa visione strategica. Ho provato a proporre idee e innovazione in un contesto resistente al cambiamento.

La vita dell’ormai ex presidente della Lega Serie A proseguirà negli Stati Uniti. Vedremo chi prenderà il suo posto. Sicuramente a breve i club si riuniranno per prendere una decisione in tal senso. Purtroppo rimane difficile vedere un futuro luminoso per il nostro calcio, che perde sempre l’occasione per crescere e avere una svolta attesa ormai da troppo tempo.