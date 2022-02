Milan, per Elliott nuovo affare in Italia: creata una challenger bank

Non solo il Milan, il fondo americano Elliott fa una nuova operazione in Italia: è tutto ufficiale.

Periodo importante di affari per Elliott Management Corporation, hedge fund statunitense fondato da Paul Singer. Dopo l’acquisizione di Citrix Systems assieme a Vista Equity Partners, adesso un’altra operazione.

Stando a quanto rivelato da Milano Finanza, il fondo proprietario del Milan ha creato una nuova challenger bank nel mercato italiano. Dopo aver rilanciato Credito Fondiario, ora l’ha trasformato in Banca CF+, una banca digitale per le piccole e medie imprese. Tale istituto fornisce servizi ed è specializzato in finanziamenti per situazioni performing o re-performing. Nello specifico si tratta di factoring, finanziamenti garantiti e non da Mcc e Sace, acquisto di crediti fiscali.

L’88% delle quote azionarie appartiene a Elliott, mentre il 12% al gruppo Tages di Panfilo Tarantelli. Quest’ultimo è al vertice di Banca CF+, invece Iacopo De Francisco è amministratore delegato e direttore generale. L’obiettivo è quello di raggiungere oltre 4 miliardi di attivi in gestione, un cost income al 42% e un utile netto di circa 50 milioni nel giro di cinque anni. Non è esclusa la quotazione in Borsa.

Tra i punti di forza della challenger bank di Elliott e Tages c’è la digitalizzazione della piattaforma creditizia, che secondo i piani dovrebbe permettere un’erogazione rapida del credito alle Pmi clienti. L’obiettivo è di giungere a erogare il finanziamento in circa un mese, contro l’attuale standard di mercato che prevede tempi di istruttoria di almeno due o tre mesi.

L’hedge fund di Singer crede fortemente in questo nuovo progetto. In Italia, oltre a possedere il Milan, ha fatto anche altri affari in questi anni. Da ricordare ad esempio le operazioni con Telecom e con Ansaldo Sts. Dal 2018 aveva rilevato la maggioranza di Credito Fondiario, che ora sta traghettando in una nuova era. Vedremo se il progetto Banca CF+ produrrà i risultati attesi.