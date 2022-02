Pioli: “Mi porto il coraggio dei miei ragazzi. Giroud? Alzato il livello”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine di Inter-Milan, match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Ecco le sue parole

Stefano Pioli è chiaramente soddisfatto della vittoria del Milan, che riapre il campionato. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero a DAZN dopo il successo in rimonta contro l’Inter: “Sono davvero felice – E’ vero che l’Inter ha avuto più occasioni nel primo tempo. Mi porto con me il coraggio dei miei ragazzi. L’abbiamo vinta e ribaltata forse non nel miglior momento nostro. Va sottolineata la forza mentale di questi ragazzi nell’affrontare una squadra così difficile. Hanno accettato anche gli uno contro con giocatori che avevano più gamba di noi. Questo atteggiamento è la soddisfazione più grande. Era una partita pesante, se reagisce così non puoi non essere fiero dei tuoi calciatori”.

Gioia per il gol della vittoria – “Ho riso guardando la mia corsa, non ho più l’età (ride, ndr). Ma sono troppo felice. Ho una squadra che non molla mai, dei ragazzi che vogliono andare oltre i propri limiti. Una vittoria che ci deve dare convinzione, sapendo che abbiamo gli stessi punti della passata stagione e quindi c’è ancora tanto da fare”.

Messaggio alla squadra – “Gli ostacoli diventano insormontabili solo per chi non ci crede. Vincere un derby contro un avversario così forte è una grandissima soddisfazione. Dobbiamo essere molto felici, ma ora ci buttiamo sulla Coppa Italia: mercoledì avremo un impegno difficile e vorremo fare bene”.

Giroud – “E’ stato un acquisto importante. Lui sa cosa significa vincere come Maignan o Ibra. Alzi il livello di atteggiamento e maturità e per i giovani è una grande cosa”.

Rebic-Ibra – “Sono due risorse importanti. Mi auguro di averli presto a disposizione.”

Leao troppo dentro al campo – “Nel primo tempo poteva stare più aperto. Lo abbiamo servito poco, nel secondo si è mosso meglio ed è stato più incisivo”.

Brahim Diaz -Kessie – “E’ un vantaggio avere due calciatori con caratteristiche diverse che possono giocar nello stesso ruolo. E’ la qualità che fa la differenza, oggi Brahim è stato determinante”.

Fioretto – “Non fumerò il mio sigaro toscano che adoro. Sicuramente mi farà bene”.