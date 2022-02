Salernitana, Colantuono esonerato: l’ex rossonero può sostituirlo

Esonerato Stefano Colantuano! La Salernitana, prossima avversaria del Milan in campionato, è alla caccia di un nuovo allenatore. L’ex rossonero è il favorito dal club!

Si conclude qui l’esperienza da allenatore della Salernitana di Stefano Colantuano. Il club campano ha da poco annunciato l’esonero del tecnico, ed è già alla disperata ricerca di un sostituto. Non dimentichiamo che proprio sabato sarà la squadra di Salerno l’avversaria del Milan.

I rossoneri incontreranno quindi una formazione ancora acerba. A parte gli ultimi acquisti di gennaio, ci sarà un nuovo tecnico a cercare di ribaltare la situazione in classifica. Secondo le ultime indiscrezioni, sul taccuino di Iervolino sono finiti diversi profili di allenatori, tutti dal blasone abbastanza affermato.

Pare che la Salernitana sia alla ricerca di un nome “grosso” per la sua panchina; un allenatore già affermato o che comunque vanti una forte notorietà nell’ambiente del calcio italiano d’élite. Nelle ultime ore stanno impazzando i nomi di due ex rossoneri, Rino Gattuso e Andrea Pirlo. Il primo, però, ha rifiutato le avances del club campano, ritenendo troppo poco “prestigioso” il progetto.

Per Andrea Pirlo, invece, i margini di riuscita della trattativa sembravano nettamente migliori. Pronti quattro anni di contratto per l’ex allenatore della Juventus, che però adesso sembra più indirizzato verso il no. Secondo Gianluca Di Marzio, Andrea preferirebbe rimanere fermo sino all’estate per poi iniziare una nuova avventura. Da non dimenticare che Pirlo è ancora sotto contratto con la Juventus.

Prima di lui, la Salernitana ha anche fatto dei sondaggi su altri grandi allenatori del calcio italiano, ovvero Claudio Ranieri e Delio Rossi. Entrambi, come Gattuso, hanno declinato l’offerta dei granata.

Salernitana, pronto Nicola: Pirlo verso il no

Le news degli ultimi minuti danno Davide Nicola in pole per l’approdo nella panchina granata. La Salernitana ha come prima scelta Andrea Pirlo, ma se tutto dovesse sfumare ecco pronto l’ex Torino e Genoa. Insomma, le prossime saranno ore caldissime in casa Salernitana. È chiaro che Iervolino farà di tutto per trovare un buon nome come guida ai suoi giocatori prima della gara contro il Milan.

Di Marzio da favorito Davide Nicola alla panchina della Salernitana, ma molto probabilmente per una questione di volontà. Pirlo è attualmente in fase di riflessione, mentre l’ex Torino ha già dato la sua risposta positiva.