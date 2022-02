Serie A, la corte ha deciso: respinto il ricorso dell’Inter

La Corte d’Appello della Figc si è espressa in merito al ricorso presentato dall’Inter: respinto, Inzaghi deve scendere in campo col Bologna

Brutte notizie per l’Inter, che dovrà recuperare il match contro il Bologna. I nerazzurri erano convinti di avere già in tasca lo 0-3 a tavolino, dato che in quella situazione il Bologna non si presentò in campo al Dall’Ara a causa di un focolaio Covid, ma così non sarà.

A quanto pare la Corte d’Appello della Figc si è espressa ufficialmente in merito a questa questione. Nulla da fare per la squadra di Inzaghi che dovrà regolarmente recuperare la partita. L’Inter era sicura dello 0-3 a tavolino, soprattutto perché il Bologna aveva commesso un grave errore nella compilazione delle distinte nel prepartita. Ma secondo la Corte non è stato un errore tale da giustificare una vittoria scontata.

L’Inter, quel giorno, scese in campo solo nel primo tempo in attesa di un Bologna che non arrivò mai. I nerazzurri disputarono allora una partitella in famiglia a ranghi ridotti. I ragazzi di Mihajlovic non poterono prendere parte al match in quanto erano stati messi in quarantena dall’Ausl. Il giudice sportivo, inizialmente, aveva già disposto che la partita dovesse comunque giocarsi, ritenendo il tutto come una “Causa di forza maggiore”.

Leggi anche:

Ricorso respinto, ma l’Inter non ha intenzione di fermarsi

Una notizia arrivata da pochi minuti e che fa felici soprattutto i tifosi del Milan oltre che la società, perché significa che l’Inter dovrà cercare di riprendersi il primo posto in classifica provando a scavalcare proprio i rossoneri sul campo. In questo momento, infatti, la squadra di Stefano Pioli è in vetta alla graduatoria con un punto in più rispetto ai cugini che, appunto, hanno una partita in meno, ovvero quella di Bologna.

Inter che però non ha preso benissimo la decisione della Corte d’Appello della Figc e sembra intenzionata ad andare avanti dal punto di vista giudiziario. Probabile che si arrivi al Collegio di Garanzia del CONI, organo superiore alla Corte d’Appello, per un nuovo ricorso e dunque una nuova puntata di quella che sta diventando a tutti gli effetti una telenovela. Una storia che inizia anche un po’ a diventare noiosa, quando la cosa migliore, forse, a questo punto, sarebbe scendere in campo e provare, quantomeno, a riprendersi la vetta sul terreno di gioco e non nei Tribunali.