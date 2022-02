Milan, l’aneddoto su Bennacer: “L’agente chiedeva di più, ma lui…”

Il giornalista sportivo di Sky, Angelo Mangiante, ha parlato della situazione riguardante due rinnovi imminenti in casa Milan

Il Milan sta vivendo un momento felicissimo in campionato, dopo aver agguantato il primo posto in classifica, ed anche in Coppa Italia. Dal punto di vista dei rinnovi di contratto invece, la situazione è altalenante e da monitorare in continuazione.

Nella settimana che si è appena conclusa è arrivato il primo rinnovo importante. Ha apposto la sua firma sul nuovo contratto Theo Hernandez, elemento fondamentale per questa squadra che rappresenta il futuro (si spera radioso) della società rossonera. Il terzino del Milan ha firmato il prolungamento fino al 2026 con adeguamento non indifferente dell’ingaggio. Parliamo di una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro netti più eventuali bonus.

Ma si tratta di una cifra che ci sta per un giocatore che ha dimostrato negli ultimi anni di meritarsi questo ed altro. Non ha mai avuto pretese troppo alte, anzi, al primo posto ha sempre messo l’amore per il Milan. Gesti che la tifoseria ha apprezzato e lo ha fatto notare anche nell’ultima sfida con la Sampdoria con uno striscione, in cui ha elogiato il francese e mandato frecciatine a Kessie e Romagnoli. Per questi due la situazione è opposta. Non hanno l’accordo per il rinnovo a causa delle cifre spropositate richieste dai rispettivi agenti, una situazione che non va giù al popolo milanista.

Mangiante è sicuro di una cosa: “Chi chiede la luna oggi non firma”

Il giornalista sportivo di Sky Sport, Angelo Mangiante, ha da qualche minuto pubblicato un tweet. Ha parlato della situazione “rinnovi” per quanto riguarda al Milan, annunciando di fatto che presto ce ne saranno altri due. Dopo Theo Hernandez infatti, dice Mangiante, che presto toccherà a Bennacer ed a Rafael Leao. A proposito dell’algerino, il giornalista ha raccontato un importante aneddoto.

“Quando è arrivato al Milan i suoi agenti chiedevano più di 1,5 milioni a stagione”, scrive Mangiante. “Ma la volontà del giocatore era di dire sì a Maldini“. Un gesto meraviglioso di Bennacer, che pur di firmare per il Milan si è “accontentato” di un milione e mezzo. Si tratta di un giocatore importante per questa squadra e che ha dimostrato sin da subito affetto e amore. Per questo motivo, merita assolutamente questo rinnovo. E lo stesso vale per Rafael Leao, che in questa stagione sta avendo, forse, il suo exploit definitivo.