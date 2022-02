“Presto si tornerà al tutto esaurito”, l’annuncio fa sperare i tifosi d’Italia

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha parlato della possibilità di ritorno alla capienza totale negli stadi. Le sue dichiarazioni danno speranza

Il ritorno totale dei tifosi allo stadio è una delle questioni calcistiche più discusse al momento. In Italia è uno degli argomenti che più fa parlare di sé, quasi quanto la sfida al vertice della classifica tra Milan e Inter… Presto però potrebbero esserci interessanti aggiornamenti sulla questione.

I tifosi sono l’essenza del calcio. Senza di loro si perde una parte fondamentale di spettacolarità, e noi lo sappiamo bene dato che abbiamo vissuto questa situazione sulla nostra pelle. La scorsa stagione è stata quasi interamente giocata senza pubblico negli stadi, lasciando un vuoto incredibile durante la visione delle partite in tv. Il tutto però dipende sempre dalla situazione pandemica che attraversa il nostro Paese. Se il Covid dà tregua, c’è possibilità di tornare ad affollare gli impianti come sta avvenendo in questo ultimo periodo.

Al momento i dati forniti dagli organi competenti permettono ai tifosi di riempire solo al 50% gli stadi. Sempre meglio del tetto massimo di 5000 spettatori che abbiamo avuto nel mese di gennaio. Ma questo non basta agli italiani, passionali di natura, vogliosi di tornare a riempire totalmente gli impianti. Se la curva dei contagi dovesse continuare a scendere nel prossimo futuro, ben presto si potrebbe arrivare alla soglia del 75%. Ma la speranza di tutti è di riempire totalmente quegli stadi che ci permettono di vivere il calcio in una maniera romantica.

Stadi al 100%? Presto potrebbero esserci novità: c’è la data

Ai microfoni de “La domenica nel pallone”, trasmissione in onda ogni lunedì alle 14.40 sul Gr Parlamento, è intervenuto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. E’ intervenuto per parlare del ritorno totale dei tifosi allo stadio. Queste le sue parole: “I tifosi hanno una voglia matta di tornare a riempire quei gradoni, ma penso che si stia andando già nella direzione giusta. Stanno soffrendo tanto dopo mesi di restrizioni in cui sono dovuti stare lontani dai propri beniamini. Confido che presto si possa tornare al tutto esaurito negli impianti. Per fortuna la curva pandemica continua a scendere, per cui il futuro sarà migliore. Penso che si possa arrivare alla capienza al 100% entro la fine del mese di marzo. Bisogna continuare a vaccinarsi, sono molto fiducioso”.

Un bel messaggio di speranza a tutti i tifosi italiani, che ben presto, forse, potranno tornare a riempire totalmente gli stadi!