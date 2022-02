Ibrahimovic, ancora show in palestra: l’esercizio è estremo – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic continua a pubblicare messaggi “in codice” sui social. Rientro vicino? Intanto i suoi allenamenti sono sempre al limite…

Nonostante in questo periodo non stia calcando il terreno di gioco, si continua a parlare di lui. Un po’ il leitmotiv della sua carriera. Zlatan Ibrahimovic è al lavoro per rientrare in campo, come sempre a modo suo. Adesso si allena imitando un film storico.

Si sa, quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. E’ sempre stato così nel corso della carriera di Zlatan Ibrahimovic, che nei momenti più difficile riesce ad emergere. Ovviamente l’età avanza per tutti, inesorabilmente anche per lui, ma questo non lo ferma di certo. Entrato negli “anta” ma con la mentalità di un ragazzino, Ibra non ha alcuna intenzione di fermarsi e sta combattendo giorno dopo giorno per tornare al più presto su quel rettangolo verde per aiutare i suoi compagni di squadra.

L’assenza dello svedese si sente, è percepibile, anche se Olivier Giroud lo sta sostituendo alla grande ed è già diventato un idolo della tifoseria rossonera dopo la doppietta nel derby contro l’Inter. Ibrahimovic è ancora out, a causa di un problema al tendine che lo ha costretto ad uscire nel primo tempo di Milan-Juventus. Da allora, non si è più rivisto col resto del gruppo ed il suo problema sembra essere non così poco grave come sembrava.

Per Ibrahimovic ancora lavoro personalizzato

Il suo rientro sembrava ormai cosa fatta. Doveva trattarsi di un recupero di pochi giorni ed invece, a distanza di alcune settimane, sta svolgendo ancora dei lavori personalizzati in palestra. Ultimamente si ipotizza un suo possibile rientro con la Salernitana, nel match che si disputerà sabato sera allo stadio ‘Arechi‘. Difficile che ciò potrà avverarsi, ma con Ibra mai dare qualcosa per scontato.

Fatto che sta che il numero 11 del Milan continua ad allenarsi, seppur a parte, ogni giorno a Milanello. Nell’allenamento odierno ha preso ispirazione da Jackie Chan, e ha messo in mostra uno show con addominali al contrario proprio come faceva il famoso Chan. Ibra continua a stupire, anzi forse no. La sua abnegazione è incredibile, e questi video sono da far vedere ai ventenni di oggi. “Patience” (cioè pazienza), ha scritto nel suo post. La pazienza sua che aspetta di tornare in campo, la pazienza dei tifosi che non vedono l’ora che ciò accada.