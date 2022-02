Benitez ricorda Milan-Liverpool 2005: “Ecco cosa avvenne nello spogliatoio”

Benitez ricorda la finale di Champions vinta contro il Milan nel 2005: una serata folle a Istanbul.

Quando viene nominato Rafa Benitez ai tifosi del Milan vengono in mente due storiche partite giocate contro il suo Liverpool. Una tragica del 2005 e l’altra del 2007 che rievoca bellissimi ricordi.

Nel 2005 la squadra di Carlo Ancelotti perse incredibilmente una Champions League facendosi rimontare il 3-0 del primo tempo e venendo poi sconfitta ai calci di rigori. Surreale quanto avvenne a Istanbul quella sera. I rossoneri erano nettamente superiori, ma un blackout di 6 minuti costò caro. E anche se dopo la rimonta ci fu una reazione, il gol non arrivò mai. Molti ricorderanno l’incredibile parata di Dudek sul colpo di testa ravvicinato di Andriy Shevchenko.

Champions, Benitez ricorda Milan-Liverpool del 2005

Benitez in un’intervista concessa al Corriere dello Sport è stato interpellato su quella finale vinta contro il Milan: «È stata la finale più emozionante e incredibile della storia della Champions. Tu puoi vincere la Coppa battendo gli avversari per 5-0, ma non proverai mai le stesse sensazioni che abbiamo provato noi quella notte, quando siamo rientrati negli spogliatoi sotto per 3-0 e sentivamo i nostri tifosi cantare a squarciagola per incitarci. Quell’amore ci ha dato una carica pazzesca per rientrare in campo e rimettere il risultato in parità nel giro di 6 minuti. Poi sono arrivati i rigori ed è finita come è finita».

Il destino ha poi offerto alla squadra di Ancelotti la possibilità di prendersi una rivincita nel 2007. Ad Atene i rossoneri non hanno fallito e hanno in parte vendicato la beffa di due anni prima. In parte, perché comunque ancora oggi ripensare a quanto successo nella serata di Istanbul è uno shock.

Ad ogni modo, in Grecia il Milan è riuscito a prendersi la settima Champions League e a dare un dispiacere a Benitez e al suo Liverpool. Proprio ad Atene, il Diavolo aveva già vinto una finale: quella del 1994 contro il Barcellona. Un 4-0 rimasto nella storia.