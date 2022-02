Milan, non solo Maignan e Dida: un altro portiere ha fatto un assist – VIDEO

Mike Maignan è stato l’unico portiere ad aver fornito un assist dopo Nelson Dida nel 2006. Ma prima del brasiliano c’è un altro precedente…

Cosa ha fatto oggi Mike Maignan? Una vera prodezza; un lancio di sessanta metri indirizzato a Rafael Leao, che ha poi di fatto imbucato a rete e regalato il vantaggio al Milan. Un assist degno di un gran regista arretrato. Ma Mike è solo un portiere. Già, un portiere dai piedi più che educati.

Era dal 2006 che un estremo difensore del Milan non forniva un assist. Prima di Maignan, c’era riuscito soltanto Nelson Dida. Correva il 18 gennaio del 2006 appunto, e i rossoneri sfidavano l’Ascoli in casa. Il punteggio venne sbloccato da Super Pippo Inzaghi, grazie al servizio di Dida.

In quel caso, però, l’assist non venne fornito con i piedi. La pantera brasiliana servì Inzaghi con un preciso lancio di mani. Anche quella partita terminò con una vittoria di misura, 1-0 il risultato finale: marcatore Pippo Inzaghi, assist di Nelson Dida. Il caso vuole che anche in quella gara sedeva il buon Marco Giampaolo sulla panchina dell’Ascoli.

Attenzione, però, perchè ancora prima del brasiliano, oggi preparatore dei portieri a Milanello, un altro estremo difensore rossonero riuscì nell’impresa di servire un assist. Dobbiamo fare un salto nel passato ancora più sostanziale. Precisamente nel 1998.

Finale di Coppa Italia 1998: gol di Weah su assist di…

Ebbene sì, nella stagione 1997/1998, il Milan si giocava la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Allora, anche le finali si disputavano in doppio turno, e quindi con andata e ritorno. Nella gara d’andata, giocata l’8 aprile 1998, il Milan riuscì a battere i biancocelesti per 1-0, grazie al gol dell’infinito George Weah. E indovinate chi servì l’assist all’attaccante liberiano?

Proprio il portiere. In quell’anno difendeva i pali rossoneri un formidabile Sebastiano Rossi, che servì un lancio al volo a Weah all’ultimo minuto della partita. George insaccò di testa e fu grande festa a San Siro. Peccato, però, che al ritorno la Lazio riuscì a rifarsi e a battere il Milan per 3-1, vincendo di fatto il trofeo Coppa Italia.

Un’amara sconfitta quell’anno! Ma il decisivo assist di Sebastiano Rossi è rimasto impresso nella storia del Diavolo e nelle menti dei tanti tifosi rossoneri.