Leao “consiglia” Saelemaekers, i tifosi approvano: siparietto social – FOTO

Siparietto social fra i due talenti rossoneri al termine della vittoria contro la Sampdoria.

Il Milan da oggi si godrà una settimana al primo posto in classifica grazie alla vittoria sulla Sampdoria di Giampaolo. Ai rossoneri è bastata la rete di Leao nei minuti iniziali per portare a casa i tre punti.

Una vittoria, la terza consecutiva, che dà grande morale alla squadra di Stefano Pioli, che nel prossimo week end sarà impegnata nella trasferta contro la Salernitana di Colantuono. Ora il sogno scudetto comincia a diventare un obiettivo concreto e il Diavolo non vuole buttare tutto alle ortiche proprio ora.

Alexis Saelemaekers, subentrato nel secondo tempo a Junior Messias, è stato autore di una buona prestazione. Nel finale di match si è resa protagonista di una bella azione personale, nella quale ha saltato diversi avversari senza però poi concludere verso la porta avversaria. Un’occasione per il raddoppio ben costruita ma poi non trasformata in quello che sarebbe potuto essere il terzo gol stagionale per il classe ’99.

L’esterno belga ha festeggiato la vittoria e il primato con un post sul suo account Instagram: “Grande vittoria oggi e ritorno in testa al campionato! Ben fatto ragazzi continuiamo così!” A commentare il post è arrivato subito il suo compagno Rafa Leao che ha scherzato scrivendo “Tira” accompagnato da due emoticons.

Il commento è ovviamente in riferimento all’azione di Saelemaekers e alla mancata conclusione in porta. Il commento ha scatenato l’ilarità e i commenti da parte dei tifosi del Milan, che hanno risposto in massa al messaggio.