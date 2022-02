Milan, Maignan cancella Donnarumma: superato l’ex anche in un dato – FOTO

Magic Mike è una delle note più liete di quest’annata calcistica. Un investimento azzeccato e mirato da parte della dirigenza milanista

Il portiere rossonero è protagonista di una stagione straordinaria. Nemmeno un infortunio al polso con conseguente operazione gli ha impedito di trascinare il Milan a suon di parate clamoroso e assist da numero dieci.

Che campionato meraviglioso che sta disputando Mike Maignan. Tanto scetticismo al suo arrivo, in quanto aveva l’arduo compito di sostituire un portiere che negli ultimi anni al Milan aveva dato tanto ma che si è comportato molto male con la società che lo ha fatto diventare grande e Campione d’Europa. Non era facile prendere il suo posto, dare sicurezza alla squadra ed al reparto difensivo, ma Maignan ci è riuscito già durante la preparazione atletica estiva.

La sua leadership è clamorosa, la sua qualità anche. Non per niente è stato il miglior portiere dell’ultima Ligue 1 con il Lille, club con cui ha vinto il campionato. Adesso ci riprova in Italia e con la maglia del Milan, che gli ha dato fiducia e non l’ha pagato nemmeno troppo! Maldini e Massara ci hanno visto lungo, hanno avuto il coraggio di credere in lui e Mike adesso li ripaga così. L’ultima vittoria rossonera porta il suo timbro, con un assist al bacio di ottanta metri per Leao messo in porta da Magic.

Leggi anche:

Nessuno come Maignan negli ultimi 6 anni al Milan

Il dato riportato da Sky Sport fa capire in pieno quanto sia diventato determinante Mike Maignan per questa squadra. Ma non solo: ha già fatto dimenticare il suo predecessore, che nel frattempo continua a rilasciare interviste ai vari media.

Nelle prime 25 giornate di campionato, negli ultimi 6 anni, nessuno ha fatto meglio di Maignan al Milan. E con “nessuno”, ovviamente, parliamo di Donnarumma. Il portiere francese ha una media gol subiti spaventosa. 0,84 reti prese ad ogni partita, mai la porta rossonera era stata così poco colpita nelle ultime sei stagioni.

Mike Maignan a le meilleur ratio en terme de buts encaissés sur les 6 dernières années à Milan. [@SkySport] pic.twitter.com/CpIJYEcUbc — AC Milan – FR 👹 (@AC_MilanFR) February 15, 2022

Un dato importante, perché Maignan si sta dimostrando un portiere molto affidabile oltre che un calciatore legato alla maglia che indossa. Ci sono tutti gli ingredienti affinché questa storia d’amore vada avanti per molto tempo. Magic Mike merita palcoscenici importanti come il Milan, il Milan si merita un portiere così forte e così… uomo.