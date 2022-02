Coppa Italia, derby Milan-Inter: oggi venduti oltre 10 mila biglietti

Procede bene la vendita dei biglietti per il derby di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter.

Superati i Quarti di Finale, ora Milan e Inter si ritrovano ad affrontarsi in Semifinale di Coppa Italia. La vincente del doppio confronto andrà a sfidare una tra Juventus e Fiorentina.

Il primo derby si disputerà martedì 1° marzo alle ore 21:00. Stando a quanto appreso da MilanLive.it, nella giornata di oggi sono stati venduti oltre 10 mila biglietti. C’è grande entusiasmo in vista del nuovo confronto tra Milan e Inter, che si sono sfidate in campionato il 5 febbraio l’ultima volta.

I tifosi rossoneri, galvanizzati anche da quella vittoria, hanno grande voglia di godersi un’altra sfida contro i rivali. La speranza è che la squadra di Stefano Pioli riesca ad avere la meglio su quella di Simone Inzaghi, in modo tale da riuscire a tornare a disputare una finale con in palio un trofeo. La Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali, la società ci tiene così come la squadra.

A proposito di biglietti, sta continuando anche la vendita per Milan-Udinese di campionato (in programma venerdì 25 febbraio alle 18:45), con i tagliandi in vendita su https://singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan a partire da 12€ e promozioni attive per Under16, Under30 e Over60.

Per quanto concerne la capienza degli stadi, ci si aspetta a breve una nuova decisione del Governo che potrebbe farla aumentare al 75% oppure già al 100%.