Salernitana-Milan, streaming e diretta tv: dove vederla oggi

Salernitana-Milan in campo all’Arechi per il match della 26.a giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vedere il match a partire dalle 20.45

Ventritre anni dopo, il Milan torna all’Arechi per affrontrare la Salernitana in Serie A. Era la stagione 1998-99, quella conclusa con la vittoria dello Scudetto. I rossoneri, alla seconda giornata di campionato, si imposero 1-2 con i gol di Bierhoff e Leonardo.

Quella odierna è una sfida ben diversa. All’epoca si giocava all’inizio della stagione, ora invece gli obiettivi delle due squadre sono già ben definiti. Il Milan cerca la terza vittoria consecutiva che permetterebbe a Leao e compagni di portarsi al possibile +4 dall’Inter, attesa domenica a San Siro dal Sassuolo, sempre con l’handicap della partita da disputare con il Bologna. La Salernitana, invece, con il nuovo allenatore Davide Nicola, subentrato in settimana a Colantuono, cerca disperatamente punti per provare a inseguire una difficilissima salvezza.

Tranne Kjaer e Ibrahimovic, Pioli ha tutti a disposizione per la trasferta all’Arechi. Kessie non dovrebbe partire titolare né in mediana né alle spalle di Giroud con Diaz preferito all’ivoriano. A destra Messias potrebbe essere ancora preferito a Saelemaekers. Assenza importante nella Salernitana, quella di Simone Verdi. Nicola, tuttavia, senza nulla da perdere non rinuncia a uno schieramento offensivo con Ribery a supporto di Djuric e Bonazzoli, quest’ultimo in gol con il Genoa.

Salernitana-Milan, dove vedere il match di sabato 19 febbraio

Come gli altri match della stagione di Serie A in programma alle 20.45 di sabato sera, Salernitana-Milan sarà trasmessa su Dazn e Sky. Su Dazn, diretta streaming sull’applicazione disponibile, in abbonamento, per smart tv, smartphone, tablet, Amazon Fire Tv, Apple Tv, decoder Tim Vision e console di gioco.

Su Sky e Now Tv la diretta di Salernitana-Milan sarà sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 251. In telecronaca, Andrea Marinozzi e Fernando Orsi. Approfondimenti pre e post partita su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24. Per gli abbonati a Sky consueta diretta in streaming su SkyGo.

Già stabilita la copertura televisiva delle prossime tre partite del Milan. I rossoneri torneranno in campo venerdì 25 febbraio alle 18.45 contro l’Udinese (su Dazn). Il 1 marzo il derby di andata di Coppa Italia con l’Inter (diretta Canale 5). A seguire, domenica 6 marzo l’attesa sfida del Maradona contro il Napoli sarà un’altra esclusiva di Dazn. Da stabilire ancora anticipi, posticipi e conseguente programmazione tv degli altri match di marzo.