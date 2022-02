Milan tagliato fuori: il centrocampista vola in Inghilterra

Ormai sembra davvero difficile immaginare un futuro in Italia per il centrocampista, accostato in passato con insistenza al Milan. Lo aspetta l’Inghilterra: ci pensa anche il Manchester United

E’ un Milan che guarda attentamente in Francia per rafforzare la propria squadra. Non è un segreto che Paolo Maldini e Frederic Massara torneranno a pescare in Ligue 1 per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli: i primi due colpi potrebbero arrivare ancora una volta dal Lille. Dopo aver messo le mani su Rafael Leao e Mike Maignan, i rossoneri sono pronti ad investire parecchi soldi – sui cinquantacinque milioni di euro – per l’accoppiata Sven Botman e Renato Sanches.

Si sta continuando a trattare, forti della volontà dei due calciatori di vestire il rossonero. Ma dalla Francia sono arrivati anche Pierre Kalulu e Ballo-Touré e da lì arriverà il primo acquisto della stagione, Yacine Adli. Il francese, in forza al Bordeaux, è stato preso la scorsa estate ed è rimasto in Ligue 1, in prestito, per crescere ancora.

Francia, dunque, che è sempre più terra di conquista da parte del Milan, che guarda con interesse ad altri profili, come potrebbero essere Jonathan David o Seko Fofana.

Verso la Premier League

Restando al centrocampo, un nome che è stato accostato ai rossoneri per parecchio tempo è stato Boubacar Kamara. Il calciatore, durante il mercato estivo, è stato vicino al Diavolo ma il Marsiglia ha alzato il muro impedendo il suo trasferimento.

Al Milan piace la duttilità del calciatore, la capacità di giocare sia in difesa che in mediana. Kamara vedrà scadere il proprio contratto con l’OM in estate e con il suo entourage è alla ricerca di una nuova squadra. Il giovane giocatore sembra essere sparito dai radar dei rossoneri. A gennaio ci ha provato con forza la Roma di Mourinho ma senza successo. E’ stato accostato alla Juventus e al Bayern Monaco ma la destinazione più probabile per Kamara – le sue caratteristiche si sposano perfettamente con la Premier League – è l’Inghilterra.

A fare il punto sul calciatore è il Telegraph, che sottolinea come Kamara fosse un obiettivo per il Newcastle, prima dell’acquisto di Guimaraes. Piace tanto anche al Leeds ma può essere un’ida per il Manchester United, chiamato a sostituire Pogba, che come il connazionale lascerà a zero la propria squadra. Tanti club ma ancora nulla di concreto, con l’Atletico Madrid che resta sullo sfondo.