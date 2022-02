Milan-Udinese, streaming e diretta tv: dove vederla oggi

Milan-Udinese apre il programma della 27.a giornata di Serie A. Si gioca venerdì 25 febbraio alle 18.45. Di seguito le indicazioni su dove vedere la partita in streaming e in diretta tv

Vincere per consolidare il primo posto in classifica e mettere pressione all’Inter impegnata a Genova alle 21. Questo l’obiettivo del Milan che ospita l’Udinese nel match inaugurale della 27.a giornata di Serie A, in programma oggi nell’insolito orario delle 18.45.

Un anticipo reso necessario per la collocazione della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, prevista martedì 1 marzo. Una partita quest’ultima alla quale si penserà da stasera. Non sono ammesse infatti distrazioni al cospetto dei friulani che arrivano a San Siro con l’obiettivo di fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione anche prima delle due partite ancora da recuperare.

Una partita insidiosa quella odierna per Romagnoli e compagni. Storicamente, l’Udinese è sempre stato un avversario che ha impensierito e non poco i rossoneri. Lo confermano gli ultimi tre precedenti a San Siro con due pareggi e la vittoria in extremis per 3-2 del gennaio 2020 con gol decisivo di Rebic.

Pioli dovrà fare a meno ancora una volta di Ibrahimovic ormai ai box da un mese per il risentimento al tendine d’Achille. Out anche Bennacer squalificato. Kessie torna in mediana con l’insostituibile Tonali. In avanti, Pioli concede un’altra chance a Diaz mentre Messias dovrebbe di nuovo prevalere nel ballottaggio con Saelemakers. Nell’Udinese, attenzione all’ex Deulofeu e a Beto, autore de gol che ha sbloccato il punteggio all’andata.

Milan-Udinese, dove vederla in streaming e diretta tv

Milan-Udinese è un’esclusiva assoluta di Dazn. Il match sarà trasmesso in streaming sull’applicazione disponibile per dispositivi mobili, smart tv, Amazon Fire Stick, decoder Tim Vision e console di gioco. Non ci sarà la diretta tv su Sky che trasmetterà, invece, Genoa-Inter. Su Sky, Milan-Udinese sarà visibile solo per gli abbonati business ovvero per bar, ristoranti, alberghi e altri locali pubblici che possono accedere alla visione del canale Sky Sport Bar, disponibile esclusivamente per le partite trasmesse da Dazn.

Anche il prossimo match del Milan in campionato, quello contro il Napoli di domenica 6 marzo sarà un’esclusiva di Dazn. L’andata di Coppa Italia con l’Inter, invece, andrà in onda in chiaro su Canale 5. La programmazione televisiva degli altri due match di marzo contro Empoli e Cagliari deve essere ancora comunicata. La Serie A – lo ricordiamo – si fermerà il 20 marzo. A fine mese, infatti, sono previsti gli spareggi di qualificazioni al Mondiale nei quali sarà impegnata anche l’Italia.