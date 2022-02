Milan, è ufficiale: altre due partite su Sky, la programmazione

Milan, è stata definita la programmazione di anticipi e posticipi relativa alla 29.a e alla 30.a giornata di campionato con la conseguente distribuzione dei 3 match a Sky per turno

Saranno quattro le partite che disputerà il Milan nel mese di marzo. I rossoneri cominceranno con la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter. A seguire, in campionato, le sfide con Napoli, Empoli e Cagliari che precederanno la pausa della Serie A prevista dal 20 marzo per gli spareggi di qualificazione al Mondiale 2022, nei quali è coinvolta anche l’Italia.

La Lega Calcio, con un comunicato ufficiale pubblicato oggi, ha definito la programmazione della 29.a e della 30.a giornata di Serie A che seguiranno quella prevista nel prossimo weekend per la quale è già tutto deciso con il Milan impegnato nel posticipo di alta classifica di domenica 6 marzo, al Maradona, contro il Napoli.

Il Milan disputerà le partite seguenti contro Empoli (a San Siro) e Cagliari (in trasferta), entrambe di sabato alle 20.45, rispettivamente il 12 e il 19 marzo, una collocazione oraria che ne permette la visione in simulcast su Dazn e Sky. Come ormai saprete, infatti, quest’ultima può trasmettere tre partite per ogni turno di campionato, rispettivamente alle 20.45 del sabato, alle 12.30 di domenica e l’eventuale posticipo del lunedì sera, quest’ultimo sostituibile, se non previsto in calendario, da un match giocato nei giorni precedenti.

Milan, quando giocano le rivali alla 29.a e alla 30.a giornata

Vediamo ora come sono collocati i match delle rivali del Milan per lo Scudetto e la Champions League. Alla 29.a giornata, Milan-Empoli si giocherà sabato sera, il 12 marzo, dopo Sampdoria-Juventus posizionata alle 18. Domenica 13 marzo, tocca nell’ordine a Verona-Napoli (ore 15), Atalanta-Genoa (ore 18) e Torino-Inter (20.45).

Alla 30.a giornata, Milan in campo sabato 19 marzo alle 20.45 a Cagliari. Stavolta i rossoneri giocheranno dopo Napoli e Inter, impegnate lo stesso giorno rispettivamente contro l’Udinese (alle 15 al Maradona) e la Fiorentina (ore 18 a San Siro). La Juventus, invece, ospiterà la Salernitana domenica 20 marzo alle 15. L’Atalanta, invece, sarà impegnata nel posticipo delle 20.45 a Bologna dopo un altro match clou di giornata, il derby tra Roma e Lazio, posizionato, come all’andata, di nuovo di domenica alle 18.

Dopo la pausa di fine marzo, la Serie A tornerà in campo nel weekend del 2-3 aprile con l’importantissima 31.a giornta di campionato nella quale ci saranno due match clou, Atalanta-Napoli e Juventus-Inter. Il Milan, invece, sfiderà il Bologna a San Siro.