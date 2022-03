Addio Milan, sì al Barcellona: 4 anni di contratto

E’ stato accostato al Milan in inverno ma il futuro del calciatore non sarà in Serie A: cambia squadra a giugno e vola al Barcellona. Il punto sulla trattativa

Con ogni probabilità il primo colpo di calciomercato del Milan, in estate, sarà un difensore centrale. Come ampiamente raccontato, il nome in cima alla lista della spesa è quello di Sven Botman. A inizio febbraio c’è stato – come documentato – un incontro tra l’entourage dell’olandese e la dirigenza del Milan, a testimoniare che la trattativa è davvero calda.

Attenzione chiaramente all’ipotesi Newcastle, che non si è ancora arreso. Anche per questo resta viva l’idea Bremer, calciatore del Torino, valutato 25 milioni di euro, per il quale c’è, però, da battere la concorrenza di Inter, Juventus e Napoli.

Il Milan avrebbe voluto acquistare un difensore già a gennaio ma trattare profili come Bremer e Botman non è stato per nulla facile. Ecco perché durante il calciomercato di gennaio si è sondato il terreno, anche con altri calciatori.

Molti dei profili finiti in orbita Milan, come ricorderete, giocavano (lo fanno tuttora) in Premier League. Quello che più ha stuzzicato la fantasia della dirigenza rossonera è con molta probabilità Christensen. Il danese, per l’esperienza maturata, nonostante la giovane età, rappresentava il profilo perfetto per sostituire il connazionale Simon Kjaer. Alla fine, però, il calciatore è rimasto al Chelsea, nonostante l’interessamento di parte altre squadre come il Barcellona.

Nuova avventura

L’avventura di Christensen a Londra è comunque destinata destinata a concludersi in estate. Il rinnovo difficilmente verrà rinnovato, anzi.

In Spagna sono certi che il calciatore abbia già trovato l’accordo con il Barcellona, pronto a mettere a segno l’ennesimo colpo a parametro zero.

Secondo Alber Rogé, giornalista di Sport e OnzeTv3, il danese avrebbe dato l’ok per il trasferimento al Barcellona. Un sì verbale che presto dovrebbe portarlo a firmare un contratto con i blaugrana per quattro stagioni.