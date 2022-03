Biglietti Milan-Empoli, è partita la vendita: i prezzi

E’ cominciata la vendita dei biglietti per la sfida di sabato sera tra i rossoneri e la squadra di Andreazzoli.

Il Milan è totalmente concentrato sul derby di stasera, ma sabato sera i rossoneri saranno già impegnati in campionato. A San Siro arriva infatti l’Empoli di Aurelio Andreazzoli nella 29sima giornata.

A prescindere dal risultato di stasera in Coppa Italia, la squadra di Stefano Pioli è chiamata a vincere contro i toscani per ritrovare i tre punti dopo i due passi falsi contro Salernitana e Udinese. Si tratta del 32simo scontro tra le due squadre, dei quali 17 sono già andati a favore del Milan.

La vendita dei tagliandi per Milan-Empoli si divide, come al solito in due parti. La finestra di vendita riservata agli abbonati e ai possessori della Carta Cuore Rossonero aprirà alle 12.00 di martedì 1 marzo per chiudere alle 23.59 di giovedì 3 marzo. In contemporanea prenderà il via la fase di vendita libera, la quale invece terminerà a esaurimento posti.

Biglietti Milan-Empoli: i prezzi

I biglietti per Milan-Empoli saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan. Il costo dei tagliandi parte da 5 euro nella fase dedicata agli abbonati a CRN e da 9 euro in vendita libero. Anche per Milan Empoli è attiva la vendita online dei prodotti hospitality AC Milan acquistabili sempre su singletickets.acmilan.com. Ecco il listino prezzi per i tagliandi del match: