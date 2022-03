Infortunio Romagnoli in Milan-Inter: problema all’adduttore

Problema per il Milan e per Stefano Pioli in questi minuti durante il Derby di Coppa Italia contro l’Inter, valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia. Alessio Romagnoli infatti è stato costretto a chiedere il cambio per un problema di natura muscolare. Stando a quanto si è visto dalle immagini, il difensore e capitano rossonero ha avuto un problema all’adduttore sinistro. Il giocatore ha immediatamente chiamato il cambio e al suo posto è entrato Pierre Kalulu.

Niente da fare quindi per Romagnoli che ha dovuto chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Kalulu, che è ha sostituito egregiamente Tomori durante il suo infortunio nel mese di gennaio. Pierre è considerato un titolare dal Milan e quindi lo ritiene un elemento parecchio affidabile. In effetti, il francese ha avuto una crescita davvero incredibile in questi ultimi mesi e questo lo ha portato a diventare un elemento fondamentale della rosa, tant’è che Maldini e Massara, durante il mercato di riparazione, hanno preferito non acquistare nessuno per non togliergli spazio. Né a lui e né a Matteo Gabbia, che ha addirittura rinnovato. L’infortunio di Romagnoli è una brutta notizia e speriamo che i tempi di recupero non siano troppo lunghi visto che stiamo entrando nella fase più importante della stagione.