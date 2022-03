Milan, Pato incontra Kakà in campo: l’abbraccio emoziona i tifosi – VIDEO

L’incontro fra Kakà e Pato a Orlando poco prima della partita in Florida. La scena è stata immortalata in un video dal club stesso e il video è diventato subito virale.

Una scena bellissima quella che abbiamo visto sui social domenica notte in occasione della prima partita di campionato dell’Orlando City, la squadra di Alexandre Pato. L’attaccante è in Florida da un anno e ha raccolto l’eredità di un altro grande brasiliano che i tifosi del Milan ricorderanno benissimo: Ricardo Kakà, che proprio in America ha chiuso la sua carriera nel 2017 dopo un’esperienza di circa due anni. L’ex 22 rossonero è stato ospite dell’Orlando per questo match di apertura della Major League Soccer 2022 ed è stata l’occasione per l’incontro fra i due ex milanisti.

Prima dell’inizio del match, infatti, Pato è andato a salutare Kakà, che era a bordo campo a seguire il riscaldamento dei calciatori. I Social Media Manager dell’Orlando non si sono persi la scena e l’hanno ripresa. Il video è stato pubblicato su Twitter ed è stato ricondiviso da tantissimi tifosi del Milan. Che difficilmente hanno trattenuto le lacrime di fronte a questo bellissimo incontro fra due calciatori che hanno fatto la storia del club rossonero.

L’incontro fra Kakà e Pato: l’abbraccio che scalda i cuori dei tifosi

Kakà e Pato hanno giocato insieme al Milan per un anno e mezzo. Alexandre è arrivato nel gennaio 2008 e, al suo debutto, è subito andato in gol in quel famoso Milan-Napoli: Ancelotti schierò Pato in attacco insieme proprio a Kakà e a Ronaldo, e con Seedorf alle loro spalle. Uno spettacolo meraviglioso. Dopodiché i due hanno giocato tante altre partite insieme al Milan e anche in Nazionale. Poi nell’estate del 2009 Kakà è stato ceduto al Real Madrid. Pato è rimasto fino al 2013 dopo aver vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELL’INCONTRO FRA KAKA E PATO

I continui problemi fisici e gli infortuni hanno condizionato troppo la sua carriera che, a detta di molti, era da Pallone d’Oro. Dopo il Milan è iniziato un lungo percorso che lo ha portato, un anno fa, ad andare in MLS, proprio all’Orlando, l’ultima squadra dell’amico ed ex compagno di squadra Kakà. L’altro giorno l’incontro che ha emozionato tutti i tifosi.