Milan in pole position per il brasiliano: 25 milioni per il colpo

Il Milan è in pole. Inter, Juventus e Napoli dietro per la corsa al talento brasiliano: servono 25 milioni di euro. Ecco il punto sulla trattativa

Il Milan sarà certamente protagonista del calciomercato estivo. Saranno tanti i soldi che il club investirà per rafforzare la squadracce avrà a disposizione Stefano Pioli.

Elliott ha dimostrato lo scorso anno di essere pronto ad investimenti importanti e a giugno sarà così. Le priorità sono chiaramente il centrocampista, che possa prendere il posto di Franck Kessie, sempre più verso l’addio, e di un difensore centrale.

L’addio probabili di Alessio Romagnoli e le condizioni fisiche di Simon Kjaer, tutte da verificare una volta tornato a disposizione, impongono un investimento importante.

In questi continuano a rincorrersi le voci legate a Sven Botman. L’olandese appare essere il preferito e gli ottimi rapporti con il Lille – nonostante la forte concorrenza – lasciano pensare che l’affare possa davvero andare in porto.

L’incontro tra il suo entourage e la dirigenza rossonera a Casa Milan, rafforzano ancor di più questa idea. Nelle prossime settimane capiremo se sarà davvero così.

Alternativa a Botman

Il Milan, allo stesso tempo, continua ad essere in corsa per un altro grande difensore, Gleison Bremer. Per i media, il club rossonero sarebbe totalmente in corsa per il calciatore: ‘Tuttosport’, in edicola stamani, ribadisce, come il Diavolo sia addirittura in pole position. Un concetto espresso nei giorni scorsi e ribadito con forza anche oggi.

Il quotidiano in edicola stamani aggiunge inoltre che l’entourage di Bremer avrebbe ottenuto il via libera da parte del Torino di andar via se dovesse presentarsi un’offerta da 25 milioni di euro.

La speranza dei granata è di poter scatenare un’asta ma sono consapevoli che al termine del campionato il loro calciatore andrà via.

Difficile al momento dire dove. In Italia ha stregato anche Juventus, Inter e Napoli ma piace davvero parecchio anche all’estero. Ci sta pensando infatti anche il Bayern Monaco e le squadre spagnole, come l’Atletico Madrid.

E’ evidente, allo stesso tempo, che sia praticamente impossibile vedere arrivare a Milano sia Bremer che Botman. Sia il brasiliano che l’olandese, però, darebbero una grande mano al Milan, ad una difesa che ha bisogno di essere puntellata