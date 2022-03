Napoli-Milan, la programmazione in diretta tv e streaming: sarà un’esclusiva

Napoli-Milan, domenica 6 marzo il big match Scudetto al Maradona alle 20.45. Tutte le informazioni sulla programmazione tv e streaming

Un match che ricorda quelli di fine Ottanta quando il Milan di Sacchi e degli olandesi e il Napoli si contendevano lo Scudetto punto su punto. Domenica 6 marzo, trent’anni dopo quelle sfide, si gioca nuovamente per lo Scudetto nello stadio intitolato a chi quei duelli li ha vissuti, perpetuandone il ricordo ovvero Diego Armando Maradona.

Cinquantasette punti, questo lo score totalizzato da Milan e Napoli in 27 giornate di campionato che vale il primo posto in graduatoria per entrambe. I partenopei, al momento, sono in vantaggio per la vittoria nello scontro diretto dell’andata a San Siro (0-1) con l’Inter che insegue a due punti e l’ormai annosa partita da recuperare con il Bologna. Con ancora dieci giornate da disputare, dopo quella del prossimo weekend, la sfida del Maradona non è ancora del tutto decisiva ma, indubbiamente, chi la vince compirà un importante passo in avanti nel punteggio e nel morale, condizione quest’ultima che conta eccome in un finale di stagione tiratissimo.

Il Milan torna al San Paolo un anno e mezzo dopo il match dello scorso campionato vinto 1-3 con la doppietta di Ibrahimovic (poi infortunato) e il gol di Hauge nel finale. Era un altro Milan, sarà un altro Napoli. Il gol di Fabian Ruiz che ha regalato ai suoi la vittoria in extremis con la Lazio pesa tantissimo e ha scatenato l’entusiasmo di una tifoseria pronta a riempiere le tribune del Maradona per la capienza consentita. Un avversario in più da fronteggiare per il Milan che non vince, in Serie A, da due giornate.

Napoli-Milan, la programmazione tv e streaming

Una sfida, dunque, imperdibile che sarà trasmessa in esclusiva assoluta da DAZN in streaming sulla applicazione disponibile, in abbonamento, su smart tv, smartphone, Amazon Fire Stick, Apple Tv, decoder Tim Vision e console di gioco. Dazn è raggiungibile anche su pc tramite il sito omonimo.

Non ci sarà la diretta televisiva di Napoli-Milan per gli abbonati “domestici” Sky. Quest’ultima sarà disponibile solo per i clienti businness (bar, ristoranti, alberghi, altri locali pubblici) tramite il canale Sky Sport Bar. Alla stregua delle altre partite trasmesse in esclusiva su Dazn, gli highlights del match saranno disponibili su Sky solo a partire dalla tarda serata. Quest’ultimi, invece, saranno visibili immediatamente dopo la fine della partita su La Domenica Sportiva (Rai 2) e Pressing (Italia 1).

Le successive due partite di campionato del Milan contro l’Empoli e il Cagliari, in programma entrambe di sabato il 12 e il 19 marzo, saranno visibili, invece, in simulcast su Sky e Dazn.