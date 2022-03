Milan, la super parata di Leao in allenamento: Giroud è sbalordito – FOTO

Oggi il Milan è sceso in campo per l’allenamento mattutino a Milanello. Pioli sta provando gli ultimi schemi prima del Napoli, ma non mancano le risate

Ancora pochi giorni e poi sarà Napoli-Milan. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto al vertice della classifica, per questo motivo domenica sera ci si giocherà una grande fetta della vittoria finale del campionato. Una delle Serie A più combattute degli ultimi anni, con almeno quattro squadre ancora in lotta per vincere lo Scudetto.

Tra queste squadre c’è il Milan di Stefano Pioli, che nonostante stia facendo un po’ di fatica nell’ultimo periodo è ancora al comando della graduatoria anche se l’Inter, alle spalle, ha una partita da recuperare. Appaiati ai rossoneri ci sono i ragazzi di Luciano Spalletti: il Napoli non molla e si è rilanciato con la vittoria in extremis nell’ultimo turno di campionato sul campo della Lazio. Milan che deve ritrovare lucidità, deve commettere meno errori. Qualche passo in avanti sembra essersi visto nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, terminata 0-0. Un match che ai punti i rossoneri avrebbero meritato di portare a casa, ma tutto resta in equilibrio in vista del ritorno.

Ora è il momento di tornare a concentrarsi sulla Serie A. Domenica la partita contro il Napoli sarà di quelle decisive, al cardiopalma. La squadra di Pioli è costantemente al lavoro per cercare di preparare la sfida al meglio, anche se molto probabilmente il tecnico emiliano dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli, uscito nel primo tempo con l’Inter per un problema fisico (anche se non sembra troppo grave) e di Zlatan Ibrahimovic, che oggi è tornato ad allenarsi in campo svolgendo un lavoro personalizzato: lo svedese sta provando in tutti i modi a tornare ad essere disponibile almeno per la panchina.

Qui Milanello: concentrazione ma anche un pizzico di divertimento

E’ vero, ci muove massima concentrazione in questi giorni perché col Napoli non si può assolutamente sbagliare. Ma questo non significa che non ci possano essere momenti di divertimento e di svago, anche questi servono per smorzare un attimo la tensione.

Ed è proprio quello che è successo questa mattina, quando a Milanello Maignan ha lasciato per qualche minuto i suoi guantoni a Rafael Leao che si è trasformato in portiere. Il portoghese, assoluto trascinatore in questo periodo del Milan, è stato protagonista di una clamorosa parata e testimoniata proprio dalla società che ha pubblicato la foto sui propri account social. La faccia dei compagni, in particolare proprio di Magin Mike e di Giroud oltre che quella di Messias, è sbalordita e per questo risulta simpatica. I due stentano a credere a ciò che stanno vedendo, mentre Leao, per la prima volta non è sorridente ma sembra concentratissimo nel gesto tecnico: strano perché ormai ci avevamo fatto l’abitudine al suo sorriso. Sembra comunque che il clima in casa Milan sia sereno, e questo è molto importante.