Napoli-Milan, spiragli per Ibrahimovic: la rivelazione di Sky sull’allenamento di oggi

Filtrano notizie positive direttamente da Sky Sport. Ibrahimovic potrebbe farcela per domenica sera contro il Napoli. Le novità sull’allenamento odierno…

Tutto ha fatto presagire che Zlatan Ibrahimovic sarebbe stato assente domenica sera al big match contro il Napoli. Le notizie di oggi filtranti da Milanello hanno raccontato che lo svedese ha svolto un lavoro personalizzato sul campo e non in palestra.

Si è quindi escluso che l’attaccante rossonero potesse essere in panchina al Maradona, se non per sostenere e caricare i suoi compagni. Al netto di ciò, sono arrivate delle notizie ben più positive. Sky Sport ha infatti comunicato che adesso le speranze di vedere Ibrahimovic a disposizione di Stefano Pioli sono ben maggiori.

Lo ha riferito Peppe Di Stefano, l’inviato di Sky a Milanello. Il giornalista ha infatti raccontato che la sessione di allenamento di Zlatan è stata suddivisa in due parti. Il giocatore ha svolto una parte di lavoro personalizzato, per poi unirsi al gruppo per il resto della seduta. Una novità che certamente riaccende le speranze.

Ovviamente, Zlatan Ibrahimovic non potrà essere impiegato dal 1’ minuto da Stefano Pioli. Gli mancano minuti nella gambe e fiato. Ma potrebbe rivelarsi molto utile a gara in corso. Nell’ultimo periodo, alla squadra rossonera è mancato tantissimo il suo leader tecnico e carismatico.

Le diverse difficoltà sotto porta lo hanno dimostrato alla grande. Ad ogni modo, pare che la decisone sulla convocazione di Ibrahimovic verrà presa in extremis e quindi domani. Ma i segnali, come sottolineato da Sky Sport, sono davvero molto positivi. Non ci resta che attendere per conoscere la lista convocati di Stefano Pioli.