Milan, incontro fra l’agente e il club | Il difensore verso la firma

Novità importanti sul rossonero. Secondo il giornalista di mercato, presto avverrà un incontro tra l’agente del centrocampista e il club…

Mancano ormai pochi mesi all’effettiva scadenza di contratto di Franck Kessie col Milan. Il centrocampista ivoriano ha rifiutato le varie offerte proposte da Paolo Maldini e Frederic Massara, e per questo il suo addio a parametro zero pare ormai cosa certa.

Il Milan e Stefano Pioli continuano comunque a dargli tutta la fiducia possibile, e molto probabilmente lo faranno sino all’ultimo giorno della stagione. Franck è stato ed è ancora un giocatore essenziale negli schemi tattici del mister rossonero, anche se dopo il rifiuto delle offerte per il rinnovo le sue prestazioni sono nettamente peggiorate.

Molto probabilmente, il Milan si appresta a perdere un altro dei suoi giocatori più preziosi a costo zero. Praticamente quanto accaduto lo scorso anno con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Ma la politica gestionale del club rossonero è chiara e determinata. Veste la maglia rossonera soltanto chi la desidera davvero, e non bada semplicemente agli interessi economici propri e degli agenti.

Ad ogni modo, pare che Kessie abbia già scelto la sua prossima destinazione. Da gennaio, l’ivoriano è libero di accordarsi con qualsiasi altro club, e le basi per il suo prossimo trasferimento sono state già battute.

Le ultime novità ci arrivano da Nicolò Schira.

Il Barcellona di Xavi è attualmente il club in pole per accaparrarsi le prestazioni di Franck Kessie a parametro zero. L’indiscrezione di mercato ormai circola da giorni. Il club blaugrana è alla ricerca di un forte centrocampista che possa sostituire con quantità e qualità l’ormai uscente Sergio Busquets. E Franck Kessie è il prescelto per il ruolo.

I dialoghi tra George Atangana, manager del giocatore, e il Barcellona, vanno ormai avanti da settimane. Gli spagnoli, come riportato da Nicolò Schira, sono pronti ad assicurarsi due grandi colpi nel mercato estivo, ed entrambi a costo “zero”. Uno è Andreas Christensen del Chelsea, difensore centrale accostato anche al Milan a gennaio. Secondo Schira, il difensore danese è ormai prossimo alla firma col Barca.

L’altro è appunto il centrocampista rossonero. Schira aggiunge che dopo che il Barcellona avrà definito gli accordi per il trasferimento di Christensen, procederà con l’affare Kessie. Secondo la medesima fonte, nei prossimi giorni avverrà un incontro tra Atangana e il club blaugrana per provare a definire l’accordo di trasferimento.

Molto dipende dall’offerta di ingaggio che gli spagnoli offriranno a Franck. È quello il nodo che scioglie la matassa. Kessie ha valutato l’offerta di 5,5 milioni di euro del Milan, bonus inclusi, non soddisfacente. Si dice che il Barcellona sia pronto ad offrire un milione in più.

After #Christensen‘s signing #Barça will work to sign Frank #Kessie as a free agent. Scheduled a meeting in the next days between #Barcelona and the agent of #ACMilan‘s midfielder to try to close the agreement. #transfers #FCB https://t.co/3mhQ517wZw

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 7, 2022