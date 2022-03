Addio in estate: è sfida Milan-Juventus

Il Milan deve fare i conti con la concorrenza della Juventus per il colpo dalla Ligue 1. Arrivano conferme in merito all’interesse da parte dei bianconeri. Il punto

Idee chiare e programmazione. Il Milan di Paolo Maldini è pronto a muoversi con forza sul mercato, dopo l’immobilismo di gennaio.

I rossoneri metteranno a disposizione di Stefano Pioli almeno tre calciatori nuovi, oltre che Yacine Adli e Tommaso Pobega. Non è ormai più un segreto il fatto che in difesa, il nome caldo sia quello di Sven Botman.

Per il calciatore olandese il Milan ha già un accordo di massima ad una cifra superiore ai tre milioni di euro netti a stagione. Sono state rispedite al mittente le offerte di Newcastle e Tottenham e tutto lascia pensare che il classe 2000 possa presto diventare un nuovo giocatore del Diavolo.

Chiaramente va trovato l’accordo totale con il Lille (sulla base di 30 milioni di euro), ma gli ottimi rapporti tra le parti lascia pensare che non sarà così complicato. Ma dal club francese, come è ugualmente noto, il Milan vorrebbe mettere le mani anche su Renato Sanches. Il centrocampista è rinato in Francia e ha attirato su di se le attenzioni delle grandi squadra ma i rossoneri si sono mossi per prima.

Già a gennaio avrebbero voluto portarlo in Italia ma il Lille ha alzato il muro. Troppo importante il portoghese per centrare la qualificazioni alla prossima Champions League.

Renato Sanches sta continuando a giocare bene. Nell’ultimo weekend si è messo in mostra con due assist per i compagni. In Inghilterra, dove ha già giocato, continua ad essere apprezzato particolarmente.

Concorrenza

Tutto, però, lascia pensare che il portoghese abbia voglia di giocare in Serie A. Di vivere una nuova avventura, in un campionato diverso.

Il Milan, come detto, è la squadra che si è mossa prima ma Tuttosport, anche stamani rilancia l’interesse da parte della Juventus. Il nome di Renato Sanches sarebbe nella lista dei possibili rinforzi per il centrocampo ma non è l’unico.

Federico Cherubini e i suoi uomini continuano a guardare con interesse a Zaniolo, accostato anche al Milan, ma soprattutto a Paulo Pogba, che resta una pista importante da seguire e sicuramente la preferita da parte dei tifosi. Non va scartata, infine, come si legge, anche la pista che porta a Milinkovic-Savic.