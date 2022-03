Calabria: “Ero un mediano. Milan? Abbiamo grandi ambizioni” – VIDEO

Davide Calabria è stato protagonista dello speciale On The Road targato AC Milan e BMW. Il difensore del Milan si è raccontato a tutto tondo…

Gran bella intervista di Davide Calabria durante lo speciale On The Road, un particolare format in cui i protagonisti rossoneri si raccontano guidando una macchina BMW, official car sponsor del club rossonero. Ebbene, stavolta è toccato a Davide ripercorrere la propria vita e carriera alla guida dell’autovettura.

Il terzino destro del Milan ha parlato del suo periodo attuale in squadra ma ha anche raccontato qualche aneddoto del passato. Parlando del presente Calabria ha dichiarato: “Sono nel pieno del mio percorso di calciatore. Ho un’età tale per cui i prossimi anni saranno quelli più importanti e decisivi, anche se è tutto abbastanza personale… Ho grandi ambizioni e aspettative, sia per me che per il Milan. Credo fortemente che ci meritiamo di tornare ai livelli a cui siamo sempre stati abituati”.

Ricordando il passato, Davide ha raccontato della sua prima partita a San Siro da spettatore: “Sono quasi sicuro che sia stato il match Milan-Lille di Champions League. Ci sono andato poco allo stadio, ma perché giocavo nel settore giovanile. Ricordo che per quella partita ero nel settore verde, erano quelli costavano meno… Noi facevamo un pò i gradassi. Non pensavo neanche di giocarci un giorno come calciatore; ho iniziato a pensarci dai 15-16 anni in poi”.

Inoltre, focalizzandosi sulla sua crescita tecnica, il rossonero ha parlato del suo ruolo sul campo, facendo un focus sulla sua posizione originaria: “Ero un mediano all’inizio, però più di intelligenza che altro. Giocavamo a 7 e facevo il centrocampista. Quando sono arrivato al Milan facevo il mediano, poi ho fatto la mezzala in un centrocampo a 3 nel settore giovanile per poi, con gli Allievi di Filippo Inzaghi, giocare da terzino sinistro per un anno. È stata molto importante quella stagione e avevo fatto molto bene a sinistra, quindi l’anno dopo mi ha spostato a destra ed ora eccomi qua”.

Per seguire l’intera intervista a Davide Calabria ecco di seguito il video completo pubblicato sul canale YouTube dell’AC Milan: