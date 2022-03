Milan, Florenzi sfiora l’eurogol: e spunta l’indizio di formazione – VIDEO

Arrivano immagini clamorose da Milanello. Alessandro Florenzi ha sfiorato l’eurogol in allenamento. Che piede l’esterno rossonero!

Alessandro Florenzi sta continuando a stupire e a convincere. Sul campo da gioco, sotto i riflettori, le sue prestazioni sono state un continuo crescendo. Inizialmente non aveva convinto a pieno, complice anche un problemino al ginocchio. Ma risolto l’acciacco fisico, “Spizzi” ha cominciato ad essere concretamente d’aiuto alla squadra di Stefano Pioli.

Terzino destro, terzino sinistro, Florenzi è stato sempre utile alla causa. E soprattutto negli ultimi tempi. Le sue performance, quando chiamato in causa, sono sempre state un mix equilibrato di esperienza, passione e grinta. In pochi mesi ha mostrato più attaccamento alla maglia di quanto lo avessero fatto altri giocatori più vicini all’ambiente Milan.

E come noto, Alessandro si sta conquistando con la devozione e il sudore il fatidico riscatto dalla Roma. Pare che Maldini, Massara, Pioli, abbiano pochi dubbi sulla questione. A fine stagione Florenzi sarà rossonero al 100%. Un giocatore abituato a giocare a qualsiasi livello e con quella duttilità da jolly che può riservare ampi spazi di gestione a mister Pioli.

Già nel weekend, è pronosticato che Florenzi sostituisca lo squalificato Theo Hernandez giocando nella fascia opposta a quella solita. Sarà lui il terzino sinistro contro l’Empoli? Secondo molte fonti è lui il prescelto. Ci arriva un indizio importante da Milanello, che include anche una magia balistica dell’ex Roma.

Osservando il video pubblicato da Florenzi su Instagram, possiamo notare come nella partitella d’allenamento Stefano Pioli lo abbia proprio schierato sulla fascia sinistra. Ma le immagini catturano l’occhio per un altro motivo. Il rossonero pesca una palla al volo da metà campo e calcia in porta. Soltanto la traversa blocca il possibile eurogol! Non ci sono mai stati dubbi sulle qualità balistiche dell’ex Roma, e questo video ne è un’ulteriore conferma.

