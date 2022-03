Milan, dalla Germania: “Niente Bayern, è vicino all’Inter”

I nerazzurri sono ormai vicini al colpo. Operazione molto difficile quindi sia per i tedeschi che per i rossoneri.

La fase del gioco d’anticipo, per quanto riguarda il mercato, può dirsi ormai conclusa. Arrivati ormai a metà marzo ogni club comincia a pensare al futuro e a mettere nel mirino gli obiettivi principali per la prossima estate.

Tra i club che hanno iniziato a pianificare i prossimi acquisti c’è sicuramente il Bayern Monaco. I bavaresi hanno intenzione di rinnovare il reparto arretrato e affidare nuovi elementi alla guida del tecnico Nagelsmann. Già nei giorni scorsi si era parlato di Mazraoui, ad esempio, laterale marocchino in scadenza di contratto con l’Ajax. I tedeschi si sono interessati al giocatore così come lo stesso Milan.

Ma non si tratta dell’unico obiettivo rossonero che i campioni di Germania hanno messo nel mirino. Piace molto anche un profilo della Serie A, ovvero il granata Gleison Bremer, autentica rivelazione del nostro campionato. Il calciatore del Torino sarebbe appunto seguito con grande interesse anche dal Bayern Monaco, che è alla ricerca di un difensore centrale in vista della prossima stagione. I tedeschi si trovano infatti a dover sostituire Nikals Sule, il cui addio è molto probabile dal momento che ha il contratto in scadenza.

La notizia arriva direttamente dalla Germania. Il club bavarese sta monitorando il 25enne del Torino e lo considera un buon profilo, ma il giocatore è davvero vicino all’Inter in questo momento. Sappiamo che anche il Milan lo considera uno degli obiettivi per la difesa, dopo l’olandese Sven Botman, che rimane ovviamente il primo della lista. Maldini ha sempre pronto un piano B e dopo il giocatore del Lille c’è proprio lui.

Per il calciatore però ormai si prepara una vera e propria asta, con diversi club anche di Premier League. I nerazzurri però vengono dati per favoriti sul difensore brasiliano. L’Inter perderà probabilmente Stefan De Vrij in estate e ha bisogno di un elemento di livello al centro della difesa. Bremer è abituato a giocatore a tre e farebbe proprio al caso di Simone Inzaghi.

Bayern have scouted Gleison Bremer and liked the player, but the Brazilian is now very close to Inter. A move to Bayern is unlikely [Podcast Bayern Insider, @cfbayern, @altobelli13] pic.twitter.com/16HiyQVdqb

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 11, 2022