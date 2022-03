Milan-Empoli, streaming e diretta tv: dove vederla oggi dalle 20.45

Milan-Empoli si affrontano a San Siro nel match valido per la 29.a giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vedere il match in streaming e in diretta tv a partire dalle 20.45

Milan e Empoli tornano ad affrontarsi a San Siro, tre anni dopo l’ultimo confronto diretto in casa dei rossoneri. Era il 22 febbraio 2019 e i padroni di casa, all’epoca allenati da Gattuso, si imposero 3-0 con i gol di Piatek, Kessie e Castillejo.

Rispetto ad allora, stasera, il Milan gioca per ben altri obiettivi. C’è infatti da consolidare il primo posto in classifica, in attesa dei match di Inter e Napoli, impegnati domenica, entrambi in trasferta, contro Torino e Verona, in due partite, sulla carta, tutt’altro che scontate.

I rossoneri di Pioli arrivano alla sfida odierna in piena fiducia dopo la vittoria corsara a Napoli. Il protagonista del trionfo al Maradona, Giroud, sarà di nuovo tifolare in attacco con Kessie, Messias e Leao a supporto. In mediana spazio alla coppia Bennacer e Tonali mentre in difesa Florenzi prenderà il posto a sinistra dello squalificato Hernandez con Kalulu che dovrebbe essere confermato al centro con Tomori, nonostante il recupero di Romagnoli.

La migliore formazione possibile, dunque, per un Milan che non può sbagliare e invertire il trend recente con le squadre di medio bassa classifica. Attenzione, comunque, a sottovalutare l’Empoli, a corto di vittorie nel 2022, ma sempre in grado di produrre un buon calcio e impensierire avversari di caratura superiore.

Milan-Empoli, dove vederla

Il match tra Milan e Empoli sarà visibile in diretta sia su Sky che su Dazn. Su Sky, diretta televisiva sui canali Sky Calcio Serie A e Sky Sport 251 con la telecronaca di Maurizo Compagnoni e Luca Marchegiani. Al termine, highlights e commenti nello studio condotto da Alessandro Bonan. Gli abbonati a Sky possono vedere Milan-Empoli anche in streaming tramite SkyGo, arricchitosi in settimana con nuovi canali.

Su Dazn, ci saranno Riccardo Mancini e Massimo Gobbi in telecronaca per gli abbonati che potranno vedere la partita in streaming sull’applicazione disponibile per dispotivi mobili, Amazon Fire Stick, decoder Tim Vision e console di gioco (Xbox e Playstation).

Anche il prossimo match di campionato del Milan in programma sabato 19 marzo alle 20.45 a Cagliari, sarà trasmesso in simulcast da Dazn e Sky. Quello che si disputerà nel prossimo weekend sarà l’ultimo turno di Serie A a marzo prima dello stop per gli spareggi di qualificazione al Mondiale, nei quali sarà impegnata anche l’Italia. Si tornerà in campo nel weekend del 2-3 aprile.