Milan, vittoria di misura sull’Empoli | Il precedente del 1988 fa ben sperare

Spunta un precedente di misura tra Milan ed Empoli che risale a parecchi anni fa. Ma la cabala potrebbe essere positiva.

Un successo forse sofferto più del solito, ma che vanta un’importanza enorme. Il Milan supera l’Empoli col minimo sforzo, senza strafare, ma trovando 3 punti letteralmente dorati.

I rossoneri hanno allontanato gli spettri delle partite insidiose con le ‘medio-piccole’ di Serie A. Di recente si erano fatti rimontare da Udinese e Salernitana, perdendo punti preziosi. L’1-0 di ieri a San Siro denota invece maggior sicurezza e pragmatismo, armi fondamentali nella lotta al titolo.

Il gol di Kalulu e l’ottimo rendimento difensivo regalano una vittoria che potrebbe significare molto in fatto di sprint scudetto. Oggi si attende la risposta dell’Inter, impegnata a Torino, e del Napoli che farà visita al Verona.

Il precedente con Sacchi deciso da Van Basten

Oggi la Gazzetta dello Sport ha ricordato come le vittorie di misura sull’Empoli portino bene al Milan. In una fase calda del campionato, ben 34 anni fa, arrivò un successo molto simile ed a dir poco fondamentale.

Era l’aprile del 1988, quando il Milan guidato di Arrigo Sacchi lottava per strappare lo scudetto al Napoli di Maradona. Uno dei campionati più avvincenti in quegli anni, per una Serie A che all’epoca vantava davvero i migliori calciatori italiani ed internazionali al proprio interno.

Il Milan ospitò l’Empoli fanalino di coda, ma squadra che sapeva comunque giocare un buon calcio. Ne scaturì un match tosto, combattuto, non senza rischi per la fortissima difesa milanista. Alla fine fu decisivo un certo Marco van Basten, che tornò al gol dopo settimane di stop per infortunio: un destro secco, potente ed angolato a battere il portiere Drago.

Gol splendido e salvifico, che regalò due punti fondamentali per il Milan nella corsa al titolo. In quella stessa settimana crollarono infatti le rivali Roma ed Inter, mentre il Napoli proseguiva il cammino al primo posto. Per il verdetto della stagione 1987-88 fu decisivo lo scontro diretto al San Paolo vinto dal Milan per 3-2.

Un precedente che può rendere ottimisti i tifosi del Milan, che per il momento fanno gli scongiuri ma si possono godere la loro squadra in cima alla classifica. In questo caso il cammino è ancora lungo e tortuoso, ma la cabala fa ben sperare.