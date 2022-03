Momento magico per Kalulu: nuove immagini del gol | VIDEO

Riviviamo grazie alle immagine del Milan, il grande gol di Pierre Kalulu, che ha deciso il match contro l’Empoli. Ecco le immagini che hanno fatto impazzire i tifosi

E’ chiaramente il calciatore del momento. Pierre Kalulu è riuscito nell’impresa di stupire ancora una volta tutti: il difensore era reduce da prestazioni di altissimo livello contro avversari più che complicati.

Contro Lautaro Martinez, Ciro Immobile, Dybala e Osimhen, il calciatore è uscito a testa altissima, dimostrando tutto il suo valore. E’ riuscito a convincere gli scettici, che non comprendevano come il Milan avesse deciso a gennaio di non acquistare un nuovo centrale.

Kalulu è cresciuto tantissimo, prendendosi il posto da titolare. Ieri ha spedito Romagnoli in panchina e la sensazione è che difficilmente Pioli lo toglierà dall’undici iniziale nelle prossime partite.

Il gol di Kalulu

Ieri, oltre alla grande prestazione, è arrivata pure la ciliegina sulla torta, quel gol pesantissimo, che ha deciso un match complicato.

Oggi chiaramente tutti parlano di Pierre Kalulu. Lui ha così deciso di sbarcare su Twitter e il Milan sui proprio social ripropone il suo gol da una visuale diversa. Un gol che ha fatto impazzire di gioia l’ex Lione oltre che milioni di tifosi.

Gustatevi ancora una volta il gol di Kalulu e ciò che è successo prima e dopo dal profilo Twitter ufficiale del Milan.