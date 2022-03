Milan, clamoroso dalla Spagna: “Idea Jorginho, i dettagli”

Il Milan starebbe valutando il grande colpo per il centrocampo dalla Premier League, approfittando della situazione politica.

Si avvicina la parte finale della stagione 2021-2022, ma di conseguenza si cominciano ad infittire i rumors di calciomercato. La sessione estiva non è ancora prossima, ma non mancano le voci.

Il Milan sicuramente risulterà più attivo rispetto alla sessione di gennaio, in cui ha deciso solo di investire per Marko Lazetic della Stella Rossa come colpo di prospettiva. Rimandando così tutte le altre operazioni più significative all’estate.

A centrocampo, come è noto, si muoverà qualcosa di grosso. La partenza di Franck Kessie sarà forzatamente ed obbligatoriamente rimpiazzata dall’arrivo di un altro mediano, possibilmente di spessore tecnico internazionale. Secondo la stampa spagnola comincerebbe a prendere i piedi una pista a dir poco clamorosa.

Via dalla Premier per la crisi Chelsea: il Milan ci prova

Secondo quanto riportato dal portale Todofichajes.com, il Milan starebbe seriamente valutando di inserirsi nella corsa ad un forte ed esperto centrocampista, considerato tra i registi difensivi più forti in circolazione.

Si tratta dell’italo-brasiliano Jorginho, playmaker del Chelsea che per ovvie ragioni potrebbe lasciare Londra al termine di questo campionato. Come è noto infatti, il club londinese rischia di crollare clamorosamente per situazioni di politica internazionale. I ben del patron russo Roman Abramovich sono congelati e la stessa attività finanziaria del club è stata di fatto bloccata.

Il Chelsea rischia il fuggi-fuggi generale per questioni finanziarie delicate. Jorginho è uno dei tanti pezzi pregiati che dunque potrebbe cercare squadra altrove, magari tornando nella Serie A che lo ha lanciato e trasformato in un calciatore di livello ai tempi di Verona e Napoli.

Il Milan per l’appunto starebbe pensando al classe ’91 come rinforzo per il centrocampo. Magari puntando su Jorginho come regista davanti alla difesa, liberando l’aggressività di Tonali e Bennacer nella mediana a tre.

Inoltre il contratto di Jorginho scadrà nel 2023, dunque a prescindere dalla situazione Chelsea è possibile che faccia le valigie a fine stagione per cercare altri lidi. Oltre al Milan anche la Juventus in Italia starebbe sognando il colpaccio per rinforzare il centrocampo e donargli geometria e qualità tecnica.

Jorge Luiz Frello Filho (questo il nome per intero) gioca in Premier League dalla stagione 2018-2019. Con la maglia dei Blues ha finora accumulato 174 presenze ufficiali e 26 reti. Nelle ultime annate londinesi ha conquistato una Champions League, una Europa League ed una Supercoppa Europea. Oltre ad essersi laureato campione d’Europa con l’Italia la scorsa estate.