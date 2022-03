Milan, Maignan è incredibile: le migliori parate della stagione – VIDEO

Il portiere francese sta nettamente facendo la differenza, affermandosi come top player. Quando si dice: “Morto un papa se ne fa un altro”…

Tutta l’energia positiva, la qualità, la leadership di Mike Maignan non può far altro che bene a questo Milan. Numero uno (anzi, sedici) con i piedi da numero dieci. Estremo difensore affidabile, bravo tra i pali. Ma parlare solo di questo sarebbe riduttivo. Andiamo a rivedere quelle che sono state le parate migliori sin qui della sua stagione.

Quando il Milan ha perso Donnarumma a parametro zero in estate, probabilmente nessun tifoso avrebbe mai pensato di ritrovarsi qui oggi a dire: “L’affare lo abbiamo fatto noi”. Perché mentre c’è chi non ha il posto fisso da titolare in Francia ed è appena uscito dalla Champions League (con grandi responsabilità, va sottolineato), a Milano sponda rossonera la situazione è più rosea che mai. Il merito va ad una dirigenza lungimirante, formata da Maldini e Massara, che hanno creduto in Mike ancor prima di acquistarlo.

Che fosse un portiere diverso da tutti gli altri lo si era già intuito nella prima giornata di campionato. L’azione che porta al gol di Brahim Diaz in casa della Sampdoria parte dai suoi piedi. Un lancio millimetrico per Calabria che anticipa il diretto avversario e poi serve l’assist al trequartista. Oggi siamo abituati alla qualità tecnica di Magic Mike, ma in quella partita tutti rimanemmo a bocca aperta. Maignan però non è solo un portiere dai piedi buoni, perché la cosa più importante per un estremo difensore è essere bravo tra i pali. E lui lo è, ovviamente. Eccome, se lo è. Un gatto, rapido, scattante, forte. L’ambiente milanista è pazzo, nel vero senso della parola, di Mike Maignan.

Maignan, una stagione da protagonista: manca la ciliegina sulla torta

Una stagione da incorniciare per Mike, che meriterebbe assolutamente la titolarità anche nella Nazionale Francese. Presto, ne siamo certi, arriverà anche quella. Ora però gustiamoci un intenso video, dalle vibranti emozioni, in cui vengono rimarcati i momenti più belli vissuti da Maignan con la maglia rossonera fino a questo momento della stagione. Decisivo più e più volte con le sue parate, molte delle quali miracolose. Un video che sta spopolando e che noi vi proponiamo anche alla fine di questo articolo.

All’interno di questo filmato abbiamo scelto le parate migliori di Magic:

1. Il rigore parato a Salah

Nel primo match di Champions League, al ritorno nell’Europa che conta dopo 7 anni, il Milan è intimorito dalla forza di un Liverpool più esperto. A tranquillizzare la squadra ci pensa Mike Maignan, parando un rigore a Momo Salah. Poi il portiere è decisivo anche sulla respinta. I rossoneri perderanno la gara per 3-2 ma usciranno tra i complimenti di Klopp, che ha visto una squadra galvanizzata proprio dopo il rigore parato.

2. La parata in controtempo con l’Empoli

Nel 2-4 ottenuto dal Milan sull’ostico campo dell’Empoli, c’è ancora lo zampino di Mike che compie un autentico miracolo. Tiro a pochi metri dalla porta, con un gesto rapido e preciso si allunga e toglie il pallone dallo specchio. Ma come ha fatto?

3. Maignan decisivo con la Roma a San Siro

Il Milan batte la Roma 3-1 a San Siro. Maignan è decisivo in un paio d’occasioni e sempre su Abraham. La prima parata, in particolar modo, è spaventosa. Tempo di reazione minimo, scatto felino e gesto istintivo a deviare la sfera. Un mostro, un mostro.

Ce ne sarebbero tante di parate da segnalare, vi facciamo vedere questo meraviglioso video in cui Maignan para a tempo di musica. Buona visione, preparate i popcorn!