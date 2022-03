Due ospiti speciali a Milanello: abbracci e sorrisi con la squadra – FOTO

Grande giornata oggi a Milanello. I rossoneri sono tornati a lavoro, e ad assistere all’allenamento ci sono stati due ospiti speciali…

Il Milan è tornato oggi a lavorare a Milanello dopo la domenica di riposo concessa. La squadra ha quindi cominciato a preparare la prossima gara di campionato contro il Cagliari, che si giocherà sabato 19 marzo alle ore 20.45. C’è stato molto entusiasmo nel centro sportivo di Carnago, dopo la bella e sofferta vittoria contro l’Empoli.

Ma l’allenamento di oggi è stato speciale anche per un altro motivo. Come spesso accade, hanno assistito al lavoro dei rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, ma non soltanto. Oggi, Milanello ha accolto due ospiti davvero speciali. Ovvero Clarence Seedorf e Miroslav Klose.

Il primo, storico centrocampista rossonero. Uno che fa ritornare alla memoria fantastici ricordi. Seedorf ha vinto tutto con il Milan ed è rimasto fortemente legato ai colori rossoneri. Il secondo, Klose, ex attaccante della Lazio che ha avuto proprio Stefano Pioli come allenatore. E a proposito, l’ex calciatore tedesco sta studiando per diventare tecnico, e ha scelto il mister rossonero come maestro da osservare e da cui trarre i migliori insegnamenti.

La visita di Klose e Seedorf è stata molto gradita dai giocatori e da tutto lo staff. I due ex giocatori hanno osservato l’allenamento dei rossoneri per poi avere un confronto finale con Stefano Pioli. Di seguito la foto postata dall’AC Milan e che mostra Maldini e Massara con i due ospiti, intenti a passeggiare e dialogare per le vie di Milanello: