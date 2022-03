ML – Milan, Giroud costipato: oggi regolarmente a Milanello

L’attaccante francese ha già recuperato e oggi era regolarmente a Milanello. Ci sarà per la trasferta di sabato a Cagliari.

Il Milan continua a prepararsi in vista della trasferta di Cagliari, in programma sabato sera alle 20:45 alla Unipol Arena. Ormai ogni sfida è di fondamentale importanza nella corsa scudetto e i rossoneri devono gestire bene le forze.

In Sardegna sarà un’altra grande occasione per provare ad allungare, o comunque per rimanere in testa. La squadra si allenata anche oggi e le notizie sui singoli sono decisamente positive. Per la trasferta di Cagliari Stefano Pioli avrà praticamente tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di Simon Kjaer e Bakayoko. Il tecnico rossonero ha recuperato quindi anche Olivier Giroud, che nella giornata di ieri non si era allenato perché un po’ costipato. Il francese oggi era infatti regolarmente a Milanello ed è disponibile per sabato.

Sky precisa che l’ex Chelsea ha svolto una seduta in palestra, insieme a Tomori e Ibrahimovic. Probabile quindi una staffetta davanti con lo svedese per il match contro la squadra di Walter Mazzarri. Ibra scalpita e potrebbe finalmente avere una chance dall’inizio, con Giroud che potrebbe rifiatare un po’ ed essere inserito a gara in corso. Dopo otto partite di fila ci sta che il numero 9 possa rifiatare un po’.