Svezia, Ibrahimovic c’è! Convocato per i playoff mondiali

Zlatan Ibrahimovic è presente nella lista dei convocati della Svezia per le gare che decreteranno la partecipazione al Mondiale 2022.

La notizia era già nell’aria, nonostante il lungo stop degli scorsi mesi. Ma oggi è arrivata la conferma ufficiale: Zlatan Ibrahimovic torna immediatamente nel giro della propria Nazionale.

La Federcalcio svedese poco fa ha annunciato la lista dei calciatori convocati per gli impegni più determinanti degli ultimi tempi. Ovvero i playoff mondiali che decreteranno la partecipazione (o meno) al Mondiale di Qatar 2022.

Ibra c’è! L’attaccante del Milan, che ha dichiarato già da tempo di voler tornare ad aiutare la su Svezia, è stato inserito nella lista dei convocati dal c.t. Janne Andersson. Ibrahimovic sarà a disposizione per la sfida del 24 marzo con la Repubblica Ceca e l’eventuale (in caso di vittoria) spareggio con la Polonia.

Här är herrlandslags-truppen som ska spela i VM-playoffet! 🙌🔥 Är ni taggade på avgörandet!? 😃🔥 pic.twitter.com/Ls8Mq1BeEE — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2022

Ibrahimovic tornerà in campo con la sua Svezia dopo l’ultima apparizione del novembre scorso, quando ha giocato nel match di qualificazione mondiale contro la Spagna, entrando in campo nell’ultimo quarto d’ora di gioco.

Il c.t. Andersson ha chiarito in conferenza stampa i motivi della chiamata di Ibra, nonostante l’inattività recente per infortunio: “Ha lottato con alcuni infortuni ma sta tornando. In primo luogo, non lo considero un giocatore titolare per 90 minuti, ma nelle nostre conversazioni è stato molto chiaro che Zlatan vuole far parte di questa squadra. Con le sue migliori qualità sul campo e le qualità di leadership di routine e fuori dal campo aiuterà la squadra”.