Costa d’Avorio, Kessie convocato per le amichevoli di fine marzo

La Costa d’Avorio ha da poco reso nota la lista dei convocati per le amichevoli che avranno luogo a fine marzo. Presente Franck Kessie…

A fine marzo diversi giocatori lasceranno i propri club per raggiungere le rispettive Nazionali. Gli impegni sono diversi, dai Playoff per i Mondiali ad alcune amichevoli. Per quanto concerne il Milan è già noto che lasceranno Milanello Theo Hernandez, Mike Maignan, Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic.

I due francesi si uniranno alla squadra di Deschamps per disputare le amichevoli del 25 e 29 marzo. Mentre il portoghese e lo svedese dovranno affrontare con le rispettive Nazionali i fatidici Playoff per i Mondiali. Alla lista dei partenti rossoneri si aggiunge anche Franck Kessie.

Il centrocampista si unirà alla sua Costa d’Avorio per disputare l’amichevole del 25 marzo proprio contro la Francia. Sfiderà quindi i compagni di club Theo Hernandez e Mike Maignan. Mentre il 29 la nazionale africana affronterà l’Inghilterra orfana di Fikayo Tomori. Southgate, come raccontato, ha lasciato il difensore a casa scatenando l’ira dei tanti tifosi.

Per quanto riguarda la convocazione di Franck Kessie, la Costa d’Avorio ha da poco reso nota la lista dei convocati di Patrice Baumelle. Per il mediano del Milan si tratta di due impegni importanti, seppur amichevoli, nelle quali potrà confrontarsi con due tra le Nazionali più forti al mondo.

Un bel banco di prova per uno che si appresta assai probabilmente a cambiare club in estate. È ormai scontato che l’ivoriano lascerà il Milan a giugno per unirsi, assai probabilmente, al Barcellona di Xavi.