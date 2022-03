Juve fuori dalla Champions, arriva la provocazione: “Ci riuscirà prima il Milan”

Piovono critiche alla Juventus dopo l’eliminazione clamorosa dalla Champions League. Allegri sotto i riflettori a causa della sconfitta per 0-3

La Juventus, ieri sera, è stata eliminata dalla Champions League. Una debacle che non era assolutamente prevista, sia per il blasone degli avversari (il Villarreal) che per il risultato che era maturato all’andata. In Spagna, infatti. fu 1-1 grazie alla rete di Vlahovic. E’ la terza uscita consecutiva agli ottavi di finale.

Un fallimento, inevitabilmente. In casa bianconera erano sicuri di passare il turno, ma così non è stato. Merito di un Villarreal che ieri si è difeso bene e poi ha saputo sfruttare al meglio le ripartenze nella seconda frazione di gara. Un passivo molto pesante, perché l0 0-3 in casa fa male. Tre reti arrivate tutte nel secondo tempo, Juventus uscita tra i fischi dello Stadium.

L’ennesima uscita di scena dalla coppa dalle grandi orecchie per i bianconeri. La terza consecutiva agli ottavi di finale, la quarta negli ultimi quattro anni non oltre i quarti di finale. Continua la maledizione ed ovviamente non poteva mancare l’ironia dei tifosi rivali sui social. Diversi commenti simpatici, a partire dal classico: “Mi scusi, c’è la Juventus?”, “No, è uscita“. Critiche piovute alla squadra di Allegri però anche da diversi addetti ai lavori, tra opinionisti e giornalisti. Proprio da uno di quest’ultima categoria arriva una pesante provocazione che riguarda in qualche modo anche il Milan.

“Salvate questo tweet, poi ne riparleremo”, il giornalista spagnolo ne è sicuro

Il giornalista sportivo spagnolo Ricardo Ortiz, figura storica di ESPN in Spagna, ha lanciato la provocazione sui social. Ha scritto questo: “Il Milan vincerà la Champions League prima della Juventus! Salvatevi questo tweet!”. Insomma, una frase molto forte e che ha avuto forte risonanza sul social network, addirittura quasi mille retweet. Parole che ovviamente non sono piaciute ai tifosi della Juventus.

Quello su cui vogliamo focalizzarci, però, è il fatto che in Europa si abbia questo pensiero. Ovvero che il Milan possa tornare a vincere la Champions League prima della Juve, una cosa che ovviamente sarebbe incredibile dato che i rossoneri sono stati assenti dalla più grande competizione europea per tanti anni a differenza della Vecchia Signora.

Reeeeepito!!!! “El Milán ganará la Champions antes que la Juve”! Guarden este tweet!!!! — Ricardo Ortiz (@Rortiz_ESPN) March 16, 2022

Di sicuro la squadra di Pioli si sta preparando al meglio, questa stagione è servita per tornare a prendere la mano con la Champions, far fare esperienza ai calciatori più giovani. Nel prossimo anno calcistico le cose, si spera, dovrebbero andare diversamente e potremmo assistere ad una netta crescita internazionale del Milan. Se poi davvero dovesse avverarsi la profezia di Ortiz, ben venga!