Leao, il post Instagram scalda i tifosi: segnale chiaro sul rinnovo – VIDEO

Con un breve video pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, Rafael Leao ha raccontato un aneddoto sul suo approdo al Milan

Una stagione da assoluto protagonista, qualità fuori dal normale, giocate che stanno facendo impazzire i tifosi del Milan. Tutto questo è Rafael Leao, giovane portoghese arrivato al Milan da semi sconosciuto e diventato adesso un fuoriclasse ammirato in tutto il mondo e sotto la lente d’ingrandimento di diversi top club europei.

Punto fermo del Milan targato Stefano Pioli, Rafael Leao cerca la consacrazione anche in Nazionale. E’ stato convocato dal ct Fernando Santos per le gare valide per i playoff di qualificazione al Mondiale in Qatar. Potrebbe addirittura affrontare l’Italia in finale, ma solo una potrà ottenere il pass per il Qatar! Vedremo se Leao sarà determinante e devastante così come lo è ormai stabilmente con la maglia rossonera in campionato. Ha dimostrato grandi qualità anche in Champions League: chissà come sarebbero andate le cose se quel tentativo in rovesciata contro l’Atletico Madrid non avesse colpito la traversa…

Fatto sta che Pioli non può fare a meno di lui. Quando si allunga palla diventa imprendibile per le difese avversarie, ma sta dimostrando grande attitudine e grande amore verso il club. Presto dovrebbe arrivare la firma per sancire il rinnovo di contratto tanto atteso dal popolo milanista. Non solo attacco però, perché Leao ha imparato finalmente anche a difendere. Ogni volta che tocca palla arriva il boato di San Siro, col tifo organizzato che gli ha anche dedicato un coro sulle note di “Cacao meravigliao”.

Leao su Instagram: “Come fai a dire di no al Milan?”

Qualche minuto fa, Rafael Leao ha pubblicato un simpatico video in cui parla del suo approdo al Milan. Ha raccontato un aneddoto che lo ha convinto a firmare per i rossoneri: “Il Milan ha mostrato interesse nei miei confronti. Quando Maldini ti chiama, non puoi rifiutare. Ho deciso di accettare la sfida”. E poi aggiunge nella didascalia del post: “La chiamata di Maldini è stato il segnale definitivo che mi ha fatto andare al Milan. Resta sintonizzato per altre storie!”

A quanto pare, presto Rafa potrebbe tornare a raccontare nuovi aneddoti che lo hanno portato a legarsi con i rossoneri o magari, proprio per confermare il rinnovo con la società. Vederlo giocare è una gioia per gli occhi, il suo sorriso rimane impresso nella mente. Con la speranza di vederlo con la maglia del Milan ancora per molti anni: aspettiamo con ansia nuovi video, Rafa!