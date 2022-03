Esubero al Barcellona, dalla Spagna: “C’è il Milan, costa 25 milioni”

In Spagna sono convinti che il club rossonero nel prossimo calciomercato estivo potrebbe puntare su un giocatore in uscita dal Barcellona.

Mancano ancora diverse partite al termine della stagione, ma tanti club stanno già delineando le strategie per la prossima campagna acquisti. Il Milan su difesa e centrocampo ha idee abbastanza chiare, meno sul reparto offensivo.

Una grande incognita è il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto scade a giugno 2022. La decisione sulla prosecuzione della sua esperienza in rossonero e della sua carriera arriverà più avanti. Un fattore determinante può essere la qualificazione della Svezia al Mondiale di Qatar 2022.

La nazionale scandinava, come l’Italia, deve affrontare i playoff a breve. Dovesse riuscire ad accedere alla competizione che si svolgerà tra novembre e dicembre, allora sicuramente Ibra continuerà a giocare per indossare la maglia svedese in Qatar. Senza qualificazione, invece, il suo futuro potrebbe essere più in bilico.

Dal Barcellona al Milan: in Spagna ci credono

Il Milan in attacco certamente conterà ancora su Olivier Giroud, che un contratto per un’altra stagione, però però il resto del reparto rimane incerto. Sia per quanto concerne il rinnovo di Ibrahimovic che sul terzo centravanti.

Negli ultimi giorni si parla molto di Divock Origi, che va in scadenza a giugno 2022 e può arrivare a parametro zero dal Liverpool. Nel suo contratto c’è comunque una clausola che prevede un prolungamento annuale nel caso in cui disputi un determinato numero di partite. Da capire se scatterà o meno tale clausola. Intanto i contatti con l’entourage sono stati avviati.

Ma c’è anche un altro attaccante che in Spagna accostano al Milan. Si tratta di Memphis Depay, 28enne olandese che secondo Don Balon è destinato a lasciare il Barcellona perché non rientra più nel progetto tecnico di Xavi. Era arrivato grazie al connazionale Ronald Koeman e può lasciare la Catalogna a fine stagione.

La fonte riferisce che il prezzo di Depay sarebbe di circa 25 milioni di euro, una cifra che consentirebbe al Barcellona di effettuare una notevole plusvalenza a bilancio dato che il giocatore è arrivato a parametro zero dopo la scadenza contrattuale con il Lione.

L’olandese sa giocare sia da attaccante che da esterno sinistro offensivo, dunque offre più soluzioni ai suoi allenatori. Ha una grande stima per Ibrahimovic, del quale è stato compagno di squadra al Manchester United. Sicuramente è complicato immaginare un suo trasferimento al Milan se Zlatan dovesse rinnovare. In tal caso, sarebbe più ipotizzabile l’ingaggio di una punta low cost.