Sky – Cagliari-Milan, la probabile formazione di Pioli: cambia il centrocampo

Le ultime di formazione secondo Sky Sport su Cagliari-Milan. Stefano Pioli è pronto a importanti modifiche a centrocampo e sulla trequarti…

Manca un giorno esatto al match tra Cagliari e Milan. I rossoneri sono partiti questo pomeriggio per raggiungere il capolouogo sardo. I nervi sono tesi e le aspettative molto alte. Il Milan è lì in cima e non può permettersi pesanti scivoloni. Come affermato oggi da Pioli in conferenza, la squadra è concentrata e attenta a quella che sarà la sfida di domani.

Il Cagliari di Mazzarri rappresenta un avversario ostico, che a tre punti dalla zona retrocessione farà di tutto per ostacolare il cammino dei rossoneri. Nelle ultime ore è arrivata notizia di un positivo al Covid nel gruppo rossoblu. Si tratta di Daniele Baselli, al quale ovviamente Mazzarri dovrà fare a meno.

Per quanto concerne il Milan, i diversi indisposti e acciaccati ce l’hanno fatta a recuperare, e sono quindi partiti per la volta di Cagliari. Sandro Tonali, Brahim Diaz e Tiemouè Bakayoko saranno presenti alla gara di domani sera, chi dalla panchina chi dal primo minuto in campo.

Sky Sport ha riferito quella che sarà la possibile formazione ufficiale rossonera per la trasferta contro i sardi. Secondo l’emittente sportiva, Stefano Pioli è pronto a qualche cambio importante rispetto all’ultima di campionato contro l’Empoli.

Cagliari-Milan, la probabile formazione rossonera: spazio a Brahim Diaz

Ebbene, per quanto riguarda il reparto arretrato non ci saranno grossi cambiamenti, se non per il ritorno in campo di Theo Hernandez. Il francese era stato sostituto da Alessandro Florenzi nello scorso match data la squalifica. Ma scontata questa è pronto a riprendersi il posto da titolare. Sky Sport riferisce che agiranno ancora Kalulu e Tomori in coppia al centro della difesa, mentre ci sarà Davide Calabria sulla fascia destra.

Passando alla mediana, ecco il ritorno di Franck Kessie nel suo ruolo naturale. L’ivoriano era stato utilizzato come trequartista centrale nelle ultime due uscite, ma con Tonali non al meglio (ha sofferto una febbre alta prima di oggi) sarà lui ad affiancare Ismael Bennacer al centrocampo.

Con Kessie arretrato, ecco il ritorno di Brahim Diaz sulla trequarti. Lo spagnolo, che in settimana ha rimediato una contusione alla caviglia, sembra recuperato e favorito su Rade Krunic nel ruolo di trequartista centrale. Ai lati del folletto agiranno Leao sulla sinistra e ancora Messias sulla destra. Il brasiliano è ancora una volta favorito al belga Saelemaekers.

Per quanto riguarda l’attacco, Zlatan Ibrahimovic scalpita, ma il posto da titolare sarà ancora di Olivier Giroud secondo Sky.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu; Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Messias, Brahim Diaz; Leao; Giroud.