Cagliari-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match di oggi

Cagliari e Milan concludono il programma dei match del sabato della 30.a giornata di Serie A. Sfida importantissima per entrambe le squadre. Di seguito le informazioni su dove vederla in diretta tv e in streaming

Un match da brivido quello che attende Cagliari e Milan alla Sardegna Arena, sabato 19 marzo alle 20.45. Punti importanti in palio per entrambe le squadre e i rispettivi obiettivi da raggiungere nel campionato in corso che osserverà, dopo la 30.a giornata, una settimana di stop per gli impegni della Nazionale negli spareggi playoff per il Mondiale in programma tra giovedì 24 e martedì 29 marzo.

Il Milan, primo in classifica, ha bisogno dei tre punti quantomeno per consolidare la vetta della graduatoria e tenere a distanza le inseguitrici, Napoli, Inter e Juventus, quest’ultime peraltro attese dallo scontro diretto ancora in attesa di programmazione tra il 2 e il 3 aprile. Il Cagliari, reduce da due sconfitte consecutive con Lazio e Spezia, ha complicato e non poco la sua classifica con il Genoa che si è portato a -3 punti dai sardi, raggiungendo il Venezia terzultimo e ancora con una gara da recuperare.

Pioli si presenta a Cagliari con qualche novità di formazione. Tonali, non al meglio per un attacco febbrile, dovrebbe cominciare dalla panchina e lasciare spazio in mediano a Kessie in coppia con Bennacer. Anche Diaz è acciaccato. Al suo posto nel tridente a supporto di Giroud, dovrebbe esserci Krunic. Torna Hernandez dopo la squalifica con Kalulu ancora confermato al centro della difesa con Tomori. Ibrahimovic comincia di nuovo dalla panchina.

Cagliari-Milan, la diretta tv e streaming: dove vedere il match

Il match tra Cagliari e Milan sarà trasmesso in diretta da Sky e Dazn. Su Sky, diretta televisiva sui canali Sky Calcio Serie A e Sky Sport 251 con la telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani. Su Dazn, invece, commento affidato a Dario Mastroianni e Simone Tiribocchi. Al termine della partita, su Sky, highlights e commenti nello studio condotto da Alessandro Bonan. Gli abbonati a Sky possono vedere Cagliari-Milan anche in streaming tramite SkyGo. Su Dazn, invece, poco dopo la finae del match, sarà possibile vedere la replica, disponibile on demand anche nei prossimi giorni.

Come anticipato precedentemente, la Serie A tornerà in campo nel weekend del 2-3 aprile. Il Milan affronterà il Bologna a San Siro. Ancora da definire – dovrebbe avvenire in settimana – la programmazione di anticipi e posticipi e la conseguente distribuzione televisiva dei match tra Sky e Dazn.