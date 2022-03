Milan, la grande azione personale di Lazetic: spunti di classe e forza – VIDEO

Esordio non proprio fortunato oggi per Marko Lazetic con la maglia del Milan Primavera. Il serbo si è infortunato dopo 30 minuti, ma è stato protagonista di un azione personale che fan ben sperare i tifosi rossoneri…

Marko Lazetic non è partito con la Prima Squadra alla volta di Cagliari. Stefano Pioli ha preferito lasciarlo a Federico Giunti, mister della Primavera del Milan per testarlo ed aumentare il suo minutaggio. Il serbo è subentrato al talentino Nasti ad inizio secondo tempo, e la sua apparizione è stata parecchio breve.

Solo 30 i minuti giocati da Lazetic contro il Verona, complice la sua uscita per infortunio. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave per il 18enne. Si ipotizza una botta al fianco destro, e nessun problema muscolare per lui. La sensazione è che lo rivedremo presto in campo ancora con la maglia della Primavera rossonera.

Si sa, il campionato di Serie A è agli sgoccioli e date le alte ambizioni del Milan di Pioli, è difficile che a Lazetic venga riservato dello spazio in Prima Squadra. Ancora con poca esperienza, ha bisogno di farsi le ossa, e il palcoscenico degli Under 19 può essere quello giusto per crescere e maturare.

Nonostante non sia stata fortunatissima la prima apparizione di Lazetic in rossonero, c’è da sottolineare che il serbo ha fatto di tutto per mettersi in mostra e affermare le sue qualità. Per lui un solo tiro in porta, nato però da una bella azione personale che fa ben sperare i tifosi. Marko è partito dalla sinistra e con un paio di dribbling è riuscito a bucare la difesa avversaria e arrivare al tiro, poi parato dal portiere del Verona.

L’azione ha dato prova delle qualità del giovane ex Stella Rossa. Dribbling e grinta lo hanno condotto a saltare con facilità e coraggio i difensori avversari e tentare il gol. Se il tiro fosse entrato in porta, adesso staremmo raccontando di un acquisto che ripaga subito le scelte di Maldini e Massara. Peccato per l’infortunio, ma siamo sicuri che Lazetic avrà un gran futuro dinnanzi a sè.

I tifosi rossoneri non vedono già l’ora di rivederlo in campo.

Di seguito il video pubblicato da Sportitalia che mostra la bella azione personale di Marko Lazetic: