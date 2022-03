Dybala, l’indiscrezione sul Milan è clamorosa: in Francia sono sicuri

Il mercato estivo è lontano ma è proprio ora che le società si stanno muovendo. Come è facile intuire dalle indiscrezioni e non solo, sarà certamente il mercato degli attaccanti.

Nei prossimi mesi dovrebbe cominciare il valzer delle punte, che riguarderà la maggior parte dei migliori club europei. In ballo ci sono nomi davvero pesanti: è incerto il futuro delle giovani stelle Mbappé e Haaland, ma anche quello delle leggende Ronaldo e Messi. Tanti poi sono i top club alla ricerca del centravanti e desiderosi di rivoluzionare il proprio reparto offensivo.

Come se non bastasse, negli ultimi giorni si è aggiunto un altro nome che rientrerà nel giro degli attaccanti che cambieranno casacca, ovvero Paulo Dybala. L’argentino non rinnoverà con la Juventus, come comunicato dal dirigente bianconero Maurizio Arrivabene, e lascerà quindi la Vecchia Signora a parametro zero dopo 7 anni. La notizia ha scatenato quindi un assalto alla Joya, con tanti club pronti a muoversi per provare a tesserare il classe ’93 e mettere a segno un gran colpo a titolo gratuito.

Non solo Inter, tutti i club che vogliono Dybala

Foot Mercato ha spiegato che l’Inter si sarebbe mossa concretamente, proponendo al ragazzo un contratto di cinque anni a 7 milioni di euro a stagione, ma la concorrenza è davvero ampia. Per il calciatore calciatore ci sarebbero infatti anche l’Atletico Madrid di Simone, il Tottenham di Conte e Paratici, e persino il Milan.

La stampa italiana comincia infatti a fare anche il nome dei rossoneri per il futuro di Dybala. Si era parlato anche di un incontro in tempi passati tra Massara e l’attaccante mancino. Forse solo un colloquio conoscitivo non riguardante il mercato, fatto che sta per il Diavolo questo sarebbe un colpo perfetto a livello di immagine, soprattutto nel caso di addio di Zlatan Ibrahimovic.

L’occasione Dybala è talmente ghiotta per non poteva non muoversi subito anche un club come il Paris Saint Germain. Sembra che l’argentino abbia preso informazioni sul club francese, o almeno questo riporta Foot Mercato. Il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, aveva già provato a portarlo tre anni prima, ma senza riuscirci. Adesso l’operazione sarebbe più facile ma c’è da considerare il futuro incerto dello stesso Leonardo.