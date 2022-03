Milan, firma un nuovo contratto fino al 2026: è ufficiale

Un giocatore rossonero oggi ha annunciato una firma importante fino al giugno 2026.

In casa Milan è da mesi che si parla di rinnovi di contratto. Hanno prolungato Alexis Saelemaekers, Simon Kjaer, Stefano Pioli, Matteo Gabbia e Theo Hernandez.

Adesso la priorità della dirigenza è quella di rinnovare con Ismael Bennacer e Rafael Leao, che vanno in scadenza a giugno 2024 e prolungheranno fino al 2026. Ci sarebbero anche Franck Kessie e Alessio Romagnoli da confermare, ma il club ha deciso di non aumentare le offerte già avanzate e probabilmente si concretizzerà l’addio a parametro zero di entrambi a fine stagione.

Gli stessi Paolo Maldini e Frederic Massara hanno un contratto in scadenza, ma sulla loro conferma non c’è nessun dubbio. Hanno la piena fiducia della proprietà Elliott Management Corporation e dell’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis.

Saelemaekers annuncia una firma

Nella giornata di oggi Saelemaekers ha annunciato un suo personale rinnovo del contratto. Non con il Milan, dato che lo ha già prolungato a ottobre, bensì con Adidas. L’esterno rossonero ha firmato un nuovo accordo fino a giugno 2026 famosa azienda di abbigliamento e articoli sportivi.

L’ex Anderlecht ha pubblicato sui social network un post per annunciare l’intesa raggiunta con Adidas e manifestare la sua soddisfazione. Saelemaekers probabilmente spera anche in un’altra firma, quella del connazionale Divock Origi con il Milan. L’attaccante del Liverpool è in scadenza di contratto a giugno 2022 ed è in contatto con il club rossonero.

Sicuramente Origi avrà parlato con Alexis per saperne di più sull’ambiente di Milanello. Adesso che c’è la pausa nazionali vi è un’altra occasione di confronto tra loro dato che sono stati entrambi convocati dal Belgio. L’ex Lille potrebbe veramente arrivare alla corte di Pioli in estate.