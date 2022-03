Tomori e Brahim Diaz caricano il Milan: “Vogliamo vincere”

Tomori e Diaz hanno parlato a Sky Sport: entrambi molto motivati per il resto della stagione con la maglia rossonera.

In questi giorni Fikayo Tomori e Brahim Diaz sono volati a Dubai per l’Expo insieme a Paolo Maldini e Stefano Pioli. Importante la presenza di alcuni rappresentati del Milan a un evento di tale portata.

Il club rossonero ha Emirates come sponsor sulla maglia e presenziare a determinate manifestazioni può essere anche utile a sviluppare nuove partnership future. Il reparto commerciale sta lavorando molto bene in questi anni e può sfruttare una fanbase milanista numerosa in tutto il mondo.

Inoltre, la squadra sta conseguendo buoni risultati sportivi e questo aiuta ad attirare nuove sponsorizzazioni. Dopo aver riconquistato la Champions League nella passata stagione, ora è prima in classifica e punta a vincere lo Scudetto.

Tomori nelle scorse ore ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Stiamo facendo molto bene. Allenatore, compagni e staff mi fanno sentire a mio agio, questo mi aiuta a esprimermi al meglio. Sta andando tutto bene e speriamo di renderla una bella annata”.

Il difensore centrale ex Chelsea sogna di vincere lo Scudetto e sa che ci sono delle rivali forti da dover sconfiggere, ma la pressione non lo spaventa affatto: “Si tratta di un tipo di pressione positiva. Siamo in una situazione nella quale possiamo realizzare qualcosa di speciale. C’è della tensione, ma quella che ti fa divertire. Dobbiamo ottenere risultati, dobbiamo vincere. Abbiamo la possibilità di fare qualcosa di grande”.

Se Tomori è molto determinato a vincere il tricolore, anche Brahim Diaz lo è: “Stiamo lavorando molto duramente e lo spirito di squadra è davvero incredibile. Il talento c’è, vedremo cosa succederà, noi siamo lì e pensiamo a noi stessi. Daremo tutto per il campionato”.