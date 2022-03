Milan, Maldini e Massara lo vogliono: affare alla Adli!

Dopo aver bloccato Adli dal Bordeaux, la società rossonera pensa a un’altra operazione di mercato con la stessa modalità per un giocatore della Serie A.

Il Milan è molto attento ai giovani talenti del campionato italiano e anche nelle leghe estere. In questi anni c’è stato un occhio di riguardo per la Ligue 1, dalla quale sono arrivati più giocatori. Il prossimo a sbarcare sarà Yacine Adli.

Il centrocampista classe 2000 è stato comprato dal club rossonero nello scorso calciomercato estivo, ma è rimasto a giocare in prestito nel Bordeaux. Un affare che ha consentito di risparmiare qualche milione e di avere a disposizione un calciatore più pronto quando indosserà la nuova maglia.

L’operazione è costata circa 10 milioni di euro, un prezzo congruo e che può rivelarsi anche basso se l’ex PSG dovesse fare particolarmente bene a Milano. Ha grandi qualità tecniche e visione di gioco, può integrarsi in maniera efficace nella squadra allenata da Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, acquisto e prestito: Maldini studia una nuova operazione

In attesa di accogliere Adli, il Milan valuta la possibilità di fare altre trattative con una formula simile a quella applicata per il centrocampista francese. In particolare su una stanno arrivando sempre più conferme nelle ultime ore.

La Gazzetta dello Sport oggi scrive che la dirigenza rossonera sta pensando concretamente di bloccare da subito Kristjan Asllani. Il centrocampista classe 2002 milita nell’Empoli e sta disputando una grande stagione. In casa Milan sono rimasti impressionati dalle sue prestazioni e c’è la volontà di puntare su di lui per il futuro.

L’idea è quella di comprare Asllani e lasciarlo per un altro anno a Empoli, così da permettergli di giocare con continuità e di crescere ulteriormente prima di approdare a Milanello. Paolo Maldini e Frederic Massara si sono già mossi per anticipare la concorrenza di Inter, Juventus e Manchester City. L’obiettivo è quello di assicurarsi il talento albanese senza partecipare ad aste che possano alzare troppo il prezzo del cartellino.

I rapporti con l’Empoli sono ottimi, il Milan dal club toscano ha già preso Ismael Bennacer e Rade Krunic nel 2019. La dirigenza rossonera spera di farli valere per bloccare subito Asllani e beffare le altre pretendenti. Maldini e Massara fanno sul serio.